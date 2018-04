"El gol de Florenzi me hizo más fuerte"

Ter Stegen vuelve al Olímpico de Roma, donde recibió uno de los goles más espectaculares de su carrera. En la fase de grupos de la Liga de Campeones 2015-16, el lateral italiano Florenzi le sorprendió con un remate desde el centro del campo, unos 50 metros, aprovechando que estaba adelantado. "Aquel gol no me cambió la forma de jugar", señaló ayer el guardameta alemán, que añadió: "Sigo jugando del mismo modo, cerca de los jugadores y tratando de ayudar al equipo. Pero ese gol me hizo más fuerte, por todo lo que se dijo de mí".

Preguntado sobre cuáles son, en su opinión, los cinco mejores porteros del mundo en este momento, Ter Stegen hizo una lista en la que está el español David de Gea, el alemán Manuel Neuer, el italiano Gianluigi Buffon, o los brasileños Alisson Becker y Ederson. "No puedo valorar quién es el mejor", añadió.