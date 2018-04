El mantenimiento de la Ciudad Deportiva es el "habitual"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento salió ayer al paso de las críticas vertidas por el Amigos del Duero por el estado del césped de la Ciudad Deportiva y que tildaron de "vergonzoso, calamitoso, bochornoso, ruin, vacilante e insultante". A este respecto, Manuel Alonso aseguró que el mantenimiento del campo es "el que habitualmente se ha hecho". Además, indicó que al club amarillo se le propuso la posibilidad de trasladarse a cualquier instalación, incluido el Ruta de la Plata.

No obstante, Alonso sí admitió que es probable que "el césped no esté en las mejores condiciones, pues este año no ha sido muy amable la climatología pero se hace lo que se puede hasta el parón de verano, como cada año" ya que ahora interrumpiría las temporadas de los equipos.

Por último, trasladó al Amigos del Duero su voluntad de mantener los contactos necesarios y recordó que su despacho "siempre está abierto".