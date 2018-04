Levas: "Nos cuesta meter gol y nos está condenando"

Roberto Levas pasó por sala de prensa y admitió que les cuesta "horrores" ver portería, algo que les está "condenando a estar donde estamos". Lo que sí quiso agradecer fue el apoyo de los aficionados y confesó tener la sensación de "no estar a la altura de lo que esta ciudad se merece". Además, el lateral admitió todavía no tiene claro su futuro y no sabe si continuará en el Zamora CF, puesto que a día de hoy no le han ofrecido nada ni le han explicado el proyecto del próximo año, por lo que está esperando.