España y Alemania firman tablas

España y Alemania terminaron igualadas a un punto en el primer día de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis que se está disputando en Valencia gracias a las sólidas actuaciones este viernes de sus respectivos números uno, Rafa Nadal y Alexander Zverev.

Tanto el balear como el alemán sacaron sus galones de 'primeros espadas' en la Plaza de Toros de la capital del Turia y demostraron su liderazgo, consiguiendo victorias claras y sin excesivos problemas ante Philipp Kohlschreiber (6-2, 6-2, 6-3) y David Ferrer (6-4, 6-2, 6-2) para dejar el cruce igualado a la espera del doble de este sábado entre Feliciano López y Marc López ante Jan-Lennard Struff y Tim Puetz.

Lo que ya está claro es que el Nadal-Zverev del domingo será decisivo y se presentará como un partido de alto nivel, algo que no se pudo ver en esta primera jornada donde ninguno de sus rivales pudo estar a la altura para crearles problemas.

El de Manacor retornó a la acción tras más de dos meses manteniendo su casi impoluta hoja de servicios en la Copa Davis, donde no jugaba un individual desde 2015, al sumar su vigesimotercer triunfo seguido ante un Kohlschereiber que fue menos complicado de lo previsto y que no puso en duda un triunfo que alivió la derrota anterior de David Ferrer.

Ferrer estuvo lastrado por su gran cantidad de errores no forzados, 38, reflejados principalmente en el saque, con el que cometió diez dobles faltas y que cedió hasta en diez ocasiones, lo que le impidió ir en algún momento por delante presionando y hacer valer las cinco roturas que logró. Zverev también pagó en momentos su agresividad con la misma cantidad de errores no forzados, pero fue muy superior en su número de ganadores (27 por 14) y mucho más sólido en su servicio para dominar un partido cuya igualdad se redujo al inicio del primer parcial. Tras llevárselo, Ferrer entró en un "agujero negro" con el servicio, que no fue capaz de ganar en el resto del partido, encajando ocho "breaks" seguidos que facilitaron la labor del número uno germano.