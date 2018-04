El Aquimisa Queso Zamorano, de nuevo, con el futuro en juego

Una semana más, solo vale ganar. El Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano se juega, como todas las jornadas, su permanencia en LEB Plata y una vez más pone sobre la mesa todas sus cartas ante Basket Navarra, una plantilla diseñada para luchar por el ascenso que ha encontrado su mejor momento de juego en esta recta final de temporada.

Lo que es una evidencia es que los zamoranos no pueden patinar ante el conjunto navarro si no quieren perder matemáticamente las opciones de categoría, aunque también es una realidad que el CB Zamora depende también de los resultados de terceros, en especial de Baskonia (11º) que no debe ganar ninguno de los tres encuentros restantes para no descender automáticamente a los zamoranos. Por parte de los de Saulo Hernández sólo pueden sumar victorias tras caer ante Ávila en la pasada jornada.

Con estas premisas el Ángel Nieto vivirá otro partido a "vida o muerte" ante una de las plantillas más completas de la categoría, aunque la casa zamorana se ha convertido en un auténtico fortín para los locales que ya acumulan 4 victorias seguidas ante su público y que deben sumar una más y que Baskonia pierda en casa de CB Martorell (16º) en un partido cuyo resultado se conocerá antes de finalizar el encuentro en Zamora.

Fuertes en defensa

Especial atención deberá mostrar la defensa del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano para frenar la producción de los hombres fuertes visitantes en especial al pívot de Costa de Marfil Kone Moussa, cuarto en la carrera por el MVP de la temporada con 18,44 puntos de valoración por encuentro, 14 puntos anotados y 9 rebotes. No obstante, el referente ofensivo es, una temporada más, Iñaki Narros un jugador con una dilatada experiencia en LEB Oro y Plata que tira de carácter y experiencia cuando el equipo le necesita, sin duda el otro pilar del equipo con más de 15 puntos anotados por encuentro esta temporada. Por último, cuentan con un jugador como "Kris" Landon, referente la pasada temporada en Albacete Basket y que se ha adaptado perfectamente la disciplina de su nuevo conjunto, un escolta anotador que está promediando más de 13 tantos por partido.

En definitiva, un duro rival ante el que los zamoranos no deben achicarse. El objetivo es mostrar su mejor versión y seguir vivos en busca del milagro de la permanencia.