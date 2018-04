Rosón continuará su temporada en Asturias

El zamorano Jaime Rosón (Movistar) continuará su temporada en la Vuelta a Asturias que se desarrollará en tres etapas entre los próximos días 27 y 29 de abril. El corredor del Movistar está realizando el primer parón de la temporada con un mes de preparación de cara a la segunda fase en la que afrontará además el Giro de Italia, una semana después. Hoy mismo se celebrará el acto de presentación oficial de la Vuelta a Castilla y León en la que, en principio, no está previsto que participe el corredor zamorano pese a que el pasado año terminó segundo. Esta ronda se disputará una semana antes que la asturiana, concretamente, del 20 al 22 de abril, con un trazado sin grandes dificultades montañosas que no parece adaptarse a las características de escalador de Rosón. En cuanto a la Vuelta a Asturias, pese a que no se ha desvelado de forma oficial el recorrido, constará de tres etapas: una primera montañosa entre Oviedo y Pola de Lena; la segunda con final en el exigente alto de El Acebo, habitual en la Vuelta a España, para finalizar el día 22 con el recorrido entre Cangas de Narcea y Oviedo.

Jaime Rosón ha corrido hasta el momento cuatro rondas por etapas: Inició la actividad en la Challengue de Mallorca; fue el 35º en la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la que trabajó para que ganase Valverde; comenzó a enseñar sus cartas terminando sexto en la Volta ao Algarve con un altísimo nivel; y refrendó la confianza que puso en él el equipo en la Tirreno-Adriático para acabar octavo con el mismo tiempo que Mikel Landa.