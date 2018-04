Raikkonen, el más rápido en los libres con Alonso noveno

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) fue el más rápido este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Bahrein, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, en la que los mejores tiempos se marcaron en la segunda sesión, que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) acabaron noveno y duodécimo, respectivamente.



Kimi cubrió, en la mejor vuelta del segundo entrenamiento, los 5.412 metros del circuito de Sakhir -con neumático de compuesto superblando- en un minuto, 29 segundos y 817 milésimas, once menos que su compañero alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo y líder del Mundial después de haber ganado la primera prueba, el Gran Premio de Australia, hace dos domingos.



Los dos Mercedes del finés Valtteri Bottas -a 563 milésimas del tiempo de su compatriota- y del cuádruple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -a 655 milésimas del crono de Raikkonen- acabaron la sesión en los puestos tercero y cuarto, respectivamente.





INITIAL CLASSIFICATION (END OF #FP2)



Kimi takes the top spot - but has to park up early due to a loose wheel#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/JzmYNHDcQb