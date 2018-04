Innova Chef busca una victoria más para eludir el descenso directo

Innova Chef necesita una victoria más para tener tranquilidad en el tramo final de liga, para no meterse en problemas y para sortear los arrastres de le LEB Plata que le podrían hacer descender pese a estar en la mitad de la clasificación.

Los jugadores de Nacho Domínguez reciben este domingo al Leyma Basquet Coruña, conjunto que marca las posiciones de descenso directo. En caso de victoria de los zamoranos, el Innova Chef aventajaría en cuatro triunfos a los coruñeses a falta de tres partidos y de esta forma eludiría el descenso directo de forma permanente.

Sin embargo la salvación no será matemática para los zamoranos hasta que no consigan eludir los diez y once de la clasificación, que en estos momentos pertenecen a Estudiantes Lugo y Rio Ourense Termal "B", que podrían caer fruto de los arrastres.

La diferencia de los zamoranos con estos dos equipos es de una sola victoria con Estudiantes de Lugo y de dos con Rio Ourense Termal "B", quienes además tienen partidos frente a equipos en puestos de descenso y podrían sumar.

Los zamoranos también pugnan con Narón (12 victorias), Residencia Las Encinas Ciudad de Ponferrada (con las mismas victorias que el Innova Chef) e igualarían, en caso de vencer al Leyma Basquet Coruña, a Santo Domingo de Betanzos y Aquimisa Carbajosa.

El pasado año la novena plaza que daría la salvación segura sin esperar a ningún tipo de arrastre, estuvo en 13 victorias con 26 partidos disputados, los mismos guarismos que en estos momentos alcanza el Virgen de la Concha y que deberá mantener en el mes de competición que resta.

En caso de que no se produjeran tres arrastres de LEB Plata o de que ascendieran Marín, Estela o Zornotza, los amarillos podrían haberse salvado ya al alcanzar los trece triunfos ya que existen múltiples posibilidades de que, incluso acabando en la décima posición de la clasificación final del Grupo A-B, el Innova Chef juegue un año más en Liga EBA.