Muere Ray Wilkins, excapitán de Inglaterra y del Chelsea

Ray Wilkins, excapitán de la selección inglesa y del Chelsea, ha fallecido este miércoles a los 61 años tras sufrir un ataque al corazón la semana pasada, informó hoy este último equipo.



Wilkins vistió la camiseta de Inglaterra en 84 ocasiones y participó en dos Copas del Mundo y, durante su carrera como jugador, pasó por las filas del Chelsea, Manchester United, Milan, Paris Saint Germain y Rangers, entre otros.



Además, Wilkins también participó como técnico asistente del Chelsea, Fulham y Aston Villa.



El Chelsea lamentó en Twitter el fallecimiento de su exjugador y expresó que toda persona relacionada con el club está "devastada" por este suceso.



"Descansa en paz, Ray. Te echaremos de menos", reza el tuit publicado por el conjunto 'Blue'.





Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ