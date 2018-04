La calculadora echa humo

Restan tres jornadas para la conclusión de la liga regular en LEB Plata y las calculadoras de varios equipos están que echan humo. Una de ellas es la del Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano, que afronta el desenlace de la temporada sin depender de sí mismo para poder conservar deportivamente la categoría.

Mientras los equipos de la zona alta hacen sus números para ver en que posición podrán afrontar el "play-off" por el ascenso, en la parte baja de la clasificación cinco equipos están pendientes de clarificar sus cuentas para alcanzar la salvación. Es el caso del CB Zamora, que parte como el equipo con menos opciones de alcanzar tal objetivo dentro de la terna de candidatos a descender.

Con el CB Martorell ya sentenciado -será el "farolillo rojo" pase lo que pase-, Baskonia, Xuven Cambados, CB Extremadura, Agustinos Eras y Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano apuran sus opciones de evitar en cancha caer a Liga EBA. La pelea, a tres jornadas, solo puede tener como ganadores a dos de estos cinco conjuntos. Solo se salvarán deportivamente el undécimo y el duodécimo clasificado.

Los dos puestos "tranquilos" de la parte baja los ocupan ahora mismo Baskonia y Xuven Cambados pero ninguno de los dos está a salvo teniendo en cuenta las diferencias clasificatorias actuales y los partidos que quedan por disputarse. Un calendario que plantea más de una incógnita que condiciona las cuentas de los implicados, incluyendo un Aquimisa Queso Zamorano que si bien no puede precisar al máximo sus opciones tiene bien claro los requisitos principales para terminar obrando un milagro como el de la campaña anterior.

Los zamoranos son el candidato al descenso que parte con más desventaja en esta lucha a tres jornadas. Los hombres de Saulo Hernández cuentan únicamente con ocho triunfos en su haber, mientras que el resto de sus rivales inician la recta final de la liga regular con dos dígitos en el casillero de victorias. Un condicionante que marca el primero de los requisitos a cumplir por la primera plantilla del CB Zamora para lograr la permanencia: ganar todos los partidos que restan. Y todos son todos ya que, pese a que tres de sus rivales están únicamente a dos triunfos de distancia, los duelos directos entre ellos elevan sus cuentas a los 11 que necesita la formación azulona.

Ganando los tres partidos restantes, el Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano mantendría sus opciones de aferrarse a la categoría. Sin embargo, incluso produciéndose esa triple victoria -único escenario válido de los ocho posibles de aquí a final de liga con los resultados zamoranos- podría no ser suficiente. Los de Saulo Hernández necesitan más que superar a Basket Navarra, Baskonia y CB Martorell.

A mayores de esas tres victorias, Aquimisa Queso Zamorano necesita que Baskonia no supere las once victorias, ya que su concurso en los posibles empates le favorece. Un requisito que, en función de los resultados, tampoco podría ser suficiente para llegar a evitar el descenso. Un desenlace que dependerá y mucho de los duelos directos entre los últimos clasificados.

Con Aquimisa Queso Zamorano y Baskonia empatados a once puntos a final de liga, los zamoranos podrían verse salvados si no son los únicos en esa cifra.

La primera opción para que los zamoranos alcancen esa cifra está en el quíntuple empate a once victorias. Un escenario en el que, para mantenerse en Liga LEB Plata, el equipo de Saulo Hernández necesitaría que CB Extremadura perdiera sus duelos directos frente al resto de rivales y ganara a Ávila Auténtica. Resultados que resolverían el empate en favor de Cambados y el CB Zamora. Es decir, que los gallegos y Agustinos no podrían ganar más choques que el partido ante los de Plasencia.

Los cuádruples empates no salvarían al Aquimisa Queso Zamorano, ya que Cambados o CB Extremadura parten con ventaja dados los resultados previos. Se necesitaría un triple empate a once puntos entre los zamoranos, Baskonia y otro equipo. Otro conjunto que no sea CB Extremadura, con dos victorias sobre el equipo de Saulo Hernández. Para que esta posibilidad cobre forma, los extremeños deberían ganar más de un partido en este final de campaña y, después, darse la combinación justa: o bien Cambados gana un único duelo y Agustinos pierde todos sus encuentros; o los leoneses ganan un partido y, por contra, los de Chiqui Barros cierran la liga sin más éxitos. Así, el CB Zamora también alcanzaría deportivamente una permanencia muy compleja pero, todavía, posible.