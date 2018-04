Zidane, saca al sobrero

Me prometí hace un par de semanas no escribir más líneas sobre Benzema o al menos hacerlo de forma residual, pero es que el francés me lo pone muy difícil. La exhibición del sábado en Las Palmas fue de las que hacen época, de las que si la hace en el Santiago Bernabéu no me puedo ni imaginar la pitada y más sin tener cerca a Cristiano Ronaldo para defenderle como "el primo de Zumosol".

Y el caso es que mañana Karim volverá a jugar de titular en Turín y, desgraciadamente, volverá a fallar goles cantados porque no hace otra cosa que tirar al muñeco. Otros años todavía tenía defensa, aunque si lo pienso no recuerdo una buena razón para defenderle más allá de una gran jugada contra el Atlético de Madrid en Champions, pero esta temporada, cuando por edad (30 años) debería estar en su plenitud física y futbolística, Benzema deambula por el campo poniendo cara de "yo no fui" o de "soy buena gente" sin que los madridistas consigamos entender cómo teniendo cinco metros de portería vacía y dos metros de una esquina ocupada por el portero termina haciendo internacional al cancerbero gracias a ese francés al que le han cambiado las porterías de fútbol por unas de hockey. Qué paciencia hemos tenido los madridistas y también mucha resignación cristiana. Por eso, vuelvo con mi mantra de "Florentino, vende a Benzema". Casi prefiero que Zidane saque al sobrero.

A todo esto, me enciendo con mi delantero centro y pierdo el oremus pues lo importante es lo importante y aún no he dicho nada del siguiente partido del año para el Real Madrid. Cuartos de final de Champions en Turín. No me gustó el sorteo (ya dije que prefería al Manchester City) porque los italianos a un partido son unas madres, pero a doble vuelta son especialmente peligrosos.

Creo que pasará el Madrid, pero vamos a sufrir. Claro que si por casualidad Karim se centra un poco, Cristiano Ronaldo sigue con su línea estratosférica, Isco juega de inicio ya que Asensio con más de un partido seguido de titular se vuelve invisible, Lucas Vázquez trabaja y juega como hasta ahora y Bale remata la jugada en la segunda parte es posible que las cosas terminen bien y podamos presentarnos en la semifinales (ahí va vaticinio) dentro de un sorteo en el que también habrá bolas calientes o frías para el Barcelona, Bayern de Munich y Manchester City. Aunque el Liverpool tiene sus posibilidades, pero pocas.