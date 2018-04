"Fuimos a por el partido y, esta vez, salió cruz"

Como bien afirmó García Valiente al término del encuentro disputado en O Gatañal, el MMT Seguros vivió ayer "un día muy duro" pues la derrota sufrida ante BM Cangas alarga una preocupante sequía de puntos que complican la permanencia. Una salvación que ayer se pudo acercar en un partido en el que los zamoranos apostaron por ganar en los últimos segundos "siendo valientes" para acabar viendo como, un día más, "salió cruz".

"Es un día muy duro porque nos hemos defendido como gato panza arriba fuera de casa, hemos luchado para sobrevivir y llegar al final con opciones de vencer y, al final, no se pudo lograr. Es muy injusto haber perdido pero, por desgracia, es lo que hay. Ahora toca intentar levantar la cabeza y volver al trabajo", afirmó un García Valiente que no quiso analizar esa última falta en ataque señalada sobre su equipo. "Mirando la clasificación, con el golaverage perdido frente a Puerto Sagunto, sumar un punto hoy no nos valía. Fuimos valientes y buscamos ganar el partido en la última acción pero, hoy, salió cruz", comentó.

En cuanto al desarrollo del partido, el técnico del MMT Seguros aseguró que su equipo tuvo "fases de juego muy buenas y otras en la que se falló de cara a gol incluso con la puerta vacía. Y son esas fases malas las que te van mellando y, al final, se notan y te sentencian". Un análisis que concluyó apuntando: "Hoy en los momentos importantes no nos salieron las cosas y, al final, pierdes. Te dejas la vida y no logras el objetivo y, evidentemente, duele".

Por último, García Valiente no quiso caer en el pesimismo y destacó que "los chicos se dejaron la vida" y que lo seguirán haciendo porque aún restan partidos para alcanzar el objetivo. "Nos quedan duelos complicados, ante rivales difíciles, pero vamos a intentar aprovechar la fuerza del Ángel Nieto y salvarnos".'