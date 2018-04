"Soy feliz porque estoy haciendo historia"

La española Lydia Valentín se mostró "feliz" por estar "haciendo historia" al convertirse en la halterófila española con más títulos europeos, con cuatro. "Me quedo con que estoy haciendo historia, estoy feliz; hace tres meses que gané el Mundial y ahora gano el Campeonato de Europa. Quiero disfrutar de este momento y seguir disfrutando", señaló en declaraciones a LaLiga4Sports. Además, la leonesa explicó que la proximidad del Mundial, disputado hace tres meses, hizo que la preparación no fuese tan dura. "La preparación no era al 200% como para el Campeonato del Mundo, porque estaba muy pegado. El objetivo era ganar el Europeo y sabíamos que teníamos que estar al 100% en nuestras marcas y disfrutarlo. Fue una preparación tranquila, muy motivada, sobre todo para los Juegos Olímpicos, que es la cita que estamos preparando", indicó.

En otro orden de cosas, Valentín reconoció que está deseando que el Comité Olímpico Internacional (COI) le reconozca oficialmente su título de Londres 2012, al ser descalificadas por dopaje las tres deportistas del podio. "Tengo muchas ganas de que me traigan la medalla de Londres y cerrar ese episodio camino de Tokio", afirmó sobre la próxima cita olímpica. Por otra parte, en declaraciones a la Federación Española de Halterofilia, la berciana resaltó la importancia de haberse hecho con el triplete de preseas. "Estoy muy contenta con este Campeonato de Europa, tengo tres medallas de oro, que es lo que venía a buscar. He disfrutado mucho de la competición, la preparación fue bastante corta por el hecho de que hace tres meses estábamos compitiendo en el Campeonato del Mundo".