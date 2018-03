"Tenía que haber terminado entre los primeros"

Julio Sotelo regresó en Alcañiz al Nacional tras un año de paréntesis por motivos personales. El zamorano más experto en esta competición realizó un buen comienzo de temporada: "Estoy muy contento con el coche pero no con los participantes. En la carrera anterior a la final, íbamos Serrano y yo en cabeza, y un doblado, que se tenía que apartar, nos dio un golpe a los dos. Yo di la vuelta entera y choqué contra un bloque de hormigón. Yo tenía que haber salido en la final en la primera línea de la parrilla y lo hice en la tercera. Tuve que hacer una gran remontada en la final, y en la segunda vuelta ya esta cuarto. Y cuando adelanté al que iba segundo, se me rompió el "palier" que estaba ya tocado del golpe anterior y tuve que abandonar". De todas formas, Sotelo reconoce que "Lleida está ahí, a la vuelta de la esquina y es, junto con el de Arteixo, mi circuito favorito. Allí sí se puede adelantar bien, es un circuito mucho más rápido, el más rápido de todo el campeonato. Asi que a ver si el tiempo acompaña y tenemos un poco de suerte. En Lleida he estado segundo varias veces y espero seguir ahi luchando".