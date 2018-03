Reyes de la tierra

José Iván Cordero vuelve a ser el dominador indiscutible de la división Off Series, pero advierte que no continuará en el Nacional si la Española les obliga a correr de forma conjunta con los pilotos de División II: "No pienso seguir compitiendo en el Campeonato de España porque nos quieren meter en la División II y no nos divertimos. Haremos carreras sueltas, pero el Nacional no lo seguiremos", señaló ayer en declaraciones a este periódico. "Sales en una carrera y acabas entre los últimos clasificados. Nos quieren meter con una categoría que es superior. En División II pueden correr con diversas mejoras en el coche, con autoblocante, con el motor preparado...En la nuestra tienen que ser coches de series sin ninguna modificación. La diferencia se nota y aunque yo quede primero, puedo entrar el penúltimo en la meta. No corres contra los tuyos. Todos estamos de acuerdo e irempos a la siguiente prueba en Lleida, pero ya no vamos a volver, hasta que llegue alguna de Galicia". Pese a todo, Cordero asegura estar "muy contento porque el coche va muy bien".