Perfumerías Avenida da la salvación al Quesos El Pastor

El Quesos El Pastor consiguió esta tarde la permanencia en la Liga Dia pese a encajar una vergonzosa derrota en su visita al Universitario Ferrol por 110-65 aunque la contundente victoria del Perfumerías Avenida ante Campus Promete (80-51) le condede el billete para su octava temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto femenino. Campus Promete, el rival directo del Zamarat, necesita ganar en Salamana y que las naranjas perdieran en su viaje a Galicia.

Los diez triples acertados por Ferrol en la primera mitad fueron una enorme losa para un Quesos El Pastor que no dio una a derechas y que contrapuso un 1/7 desde el perímetro. En todo caso, no es justificable por mucha presión que pesase sobre el Zamarat que a los 5 minutos Ferrol dispusiera de 10 puntos de ventaja y a los 19, eran ya 20. Tan sólo Jelena Ivezic era capaz de mantener la esperanza de los aficionados zamoranos que se desplazaron a la capital departamental gallega, pero el gran acierto de su rival hizo que su desventaja fuera creciendo a base de triples hasta llegar a un 49-24 que marcaba la máxima diferencia tras una canasta de la ex del Zamarat, Marina Delgado. De esta forma, se llegaba al descanso con un desesperante 57-32 aunque la esperanza seguía viva porque Perfumería Avenida sí cumplía con su obligación y dominaba a Campus Promete por 39-25.

Pero lo peor estaba por llegar para las zamoranas porque el tercer cuarto, lejos de ser el de su reacción, fue el peor de toda la temporada. Ocho minutos tardaron las de Eloy Doce en anotar su primera canasta y el parcial se cerraba con 84-42 que suponía la sentencia definitiva. Menos mal que Avenida tenía encarrilado su encuentro en Salamanca y su ventaja era ya de 16 puntos. El último cuarto no sirvió para nada y fue una prolongación del ridículo firmado por el Zamarat ante un rival que demostró estar a tope para afrontar el play off por el título.