Mañana toca ganar

Toca ganar. No es obligatorio pero, a falta de siete jornadas para el final, el MMT Seguros necesita que los doce puntos que ostenta se incrementen para llegar al fin de la temporada con opciones de permanecer en la Liga Asobal. Y, desde luego, mañana parece el día indicado para romper la mala dinámica de semanas anteriores pues se visita al colista de la categoría, BM Cangas.

"No podemos estar siempre pendientes de que los demás pierdan. La salvación es algo que nadie te va a regalar, la tienes que conseguir tú. Tienes que agarrarla, luchar por ella; y, para eso, tienes que sumar puntos", indicaba el pasado martes García Valiente, reconociendo la necesidad de su equipo por acabar con la dinámica negativa que dura ya cuatro partidos. Una urgencia por puntuar que se incrementó el miércoles tras el empate logrado por Puerto Sagunto en casa del Ademar de León.

Toca ganar. Los "Guerreros de Viriato" lo saben pero también son conscientes de lo difícil que será. Enfrente estará BM Cangas y, si los zamoranos tienen apuros clasificatorios, el cuadro gallego tiene aún más. Y por ello, nadie duda que vencer implicará un gran esfuerzo.

"Nos espera un partidazo en Cangas, una pista muy complicada donde nos espera un rival que se enfrenta a una bola de partido en toda regla", afirmaba el técnico del MMT Seguros. Aunque, como bien puntualizó, "entre jugarte la vida y jugarte la vida y un poco más, realmente hay poca diferencia". Por ello, lo previsible es que se dispute un partido "en el que los viejos tópicos se hagan efectivos". "Los dos llegamos con el agua al cuello. Habrá nervios y ansiedad, así que será el que menos falle y cometa menos errores el que, seguramente, se llevará la partida", explicaba García Valiente en la previa.

Para el técnico salmantino, lo ideal es que los pistacho firmen mañana "un partido similar al jugado frente al Atlético Valladolid" pues, en esa contienda, "el equipo cometió pocos errores y, cuando se tienen pocos fallos, el equipo compite hasta el final por los dos puntos". Sin embargo, volver a alcanzar ese nivel no será sencillo ya que los "Guerreros de Viriato" no han tenido una semana tranquila. "Para jugar bien hay que entrenar a buen nivel y el principio de semana ha sido preocupante. Marc sufre un esguince y no se ha ejercitado; Jortos sigue con problemas en su rodilla y, cada vez que se recupera, juega y recae; Calle y Peli han sufrido un proceso febril... Problemas que, unidos a los cambios de pabellón y horario por Semana Santa, han hecho difícil la semana", relataba el técnico el pasado martes, esperando que "en los días previos al partido se enganchen buenas sesiones para llegar al sábado con el ritmo de competición necesario como para asaltar una pista tan complicada".

En O Gatañal, además de una grada que tratará de apoyar a los suyos en la que parece su "match ball" por el descenso, espera un BM Cangas diferente al que cayó en el Ángel Nieto en la primera vuelta. Un bloque con más armas, otro técnico, otro estilo y muchas ganas de vengar aquella derrota en suelo zamorano.

"Han modificado un poco su forma de jugar. Con Pillo practicaban un estilo basado en puntos de apoyo y generar superioridades; ahora, cuentan con un ataque más dinámico", detallaba sobre el rival García Valiente, añadiendo: "Aun así, lo importante, que son los grandes jugadores que tiene, siguen ahí. Tienen hombres con un alto nivel de juego a los que, además, han sumado a Moyano bajo palos".

Entre los hombres más peligrosos de BM Cangas están los que conforman su primera línea. "Muratovic, en la izquierda, sigue siendo un lateral de auténtico lujo; Chapela, en el centro, es un hombre con mucho gol, tienen gol exterior por la derecha... sin duda son un bloque con muchos recursos", relataba el técnico de un MMT Seguros que, según el salmantino, tiene que "poner todas las cartas sobre la mesa y defender esos recursos tan elevados con buenas actuaciones".

Para ello, el plantel pistacho tratará mañana de "mantener el alto nivel defensivo que viene mostrando el equipo", así como "incrementar el acierto de cara a portería, algo que resulta fundamental". Un plan cuya línea maestra es "cometer muy pocos fallos y llevar el mando del choque", como bien dejó claro García Valiente. "Tenemos que ser fieles a nosotros mismos y tratar de llevar el ritmo del encuentro. No podemos dejar que ellos marquen la pauta porque, si están cómodos y se corre cuando quieren, será muy difícil poder puntuar. Somos nosotros los que tenemos que hacer nuestro partido, a nuestro ritmo. Si lo conseguimos podemos tener opciones", concluyó el entrenador de un MMT Seguros que peleará hasta el final por la salvación. Una plantilla a la que, además de los dos puntos, le vendría bien el impulso moral de ganar. Méritos ya ha hecho; ya le va tocando.