Los jugadores del Zamora CF se juegan parte de su futuro en la recta final de Liga

La Copa de Regiones que disputa Castilla y León ha dejado al Zamora CF sin jornada este fin de semana y los jugadores, salvo Adrián Pérez y Charly que están convocados con la arlequinada, tienen por delante tres días de descanso que servirán para recargar pilas y desconectar. "Siempre vienen bien estos parones, sobre todo después de ganar", comentó el entrenador quien confesó que esta ha sido una semana muy diferente a las vividas en los últimos dos meses puesto que "un triunfo siempre da alegría". A este respecto, y a pesar de que en lo deportivo no hay nada en juego, el entrenador recordó la importancia de esta recta final de competición en la que los futbolistas se juegan sus posibilidades de continuar en el club para el viene puesto que ya se está confeccionando el próximo proyecto y, de hecho, ya se está hablando con rojiblancos para su continuidad. Además, en el cuerpo técnico tienen claro que acabar con un buen sabor de boca ilusionará a los aficionados, una circunstancia que es vital para el futuro del Zamora CF. "El curso que viene va a ser diferente", apuntó el técnico quien espera que el equipo sea lo más profesional posible, dentro de las posibilidades de la entidad del Duero. En este sentido, son conscientes de que lo que ofrecerán no permitirá a los jugadores vivir solo del fútbol, pero "no por eso somos menos profesionales y se va a exigir todo en una temporada muy importante que coincidirá con el 50 aniversario del club", comentó.

Por lo que se refiere a la Selección de Castilla y León UEFA ya está concentrada para afrontar la ronda final de la XI Copa de Regiones, y ayer jueves el combinado se desplazaba a Zaragoza donde este viernes disputará las semifinales en busca de una plaza para la final del domingo.

Será la sexta ocasión en la que Castilla y León juegue una fase final de la Copa de Regiones UEFA. Lo hizo en 2006, en el campo Las Llanas de Sestao, perdiendo en la tanda de penaltis ante País Vasco en semifinales; en 2008, proclamándose campeona de España ante Andalucía en la tanda de penaltis en el campo de El Vendrell (Tarragona); en 2012 perdiendo ante Cataluña en el campo universitario de Oviedo; en 2014, en La Albuera de Segovia, perdiendo por la mínima frente a Andalucía; en 2016, ganando a Asturias en la final en el Nuevo Estadio Ciudad de Puertollano.

Quien resulte campeón nacional de esta XI Copa de Regiones representará a España en la fase internacional el próximo año, para donde ya hay rivales en una hipotética ronda intermedia en el mes de octubre: Ucrania, Finlandia y Azerbaiyán.