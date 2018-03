Marina Delgado, 73 partidos de naranja y rival en la batalla por la permanencia

Nadie ha jugado más partidos en Liga Femenina con la camiseta del Club Deportivo Zamarat que Marina Delgado (Palma de Mallorca, 1992). Durante cuatro temporadas, la jugadora balear defendió los colores del conjunto zamorano, llegó a ser capitana y se vistió en 73 ocasiones de corto con la zamarra naranja, dos veces más que Sandra Pirsic y once más que Mariona Ortiz. Los caminos de la base y del club se separaron al final de la campaña 2016-2017 y, desde entonces, Ferrol es el nuevo hogar de la "playmaker".

Allí, Delgado ha encontrado la regularidad que, en muchas ocasiones, no pudo tener en Zamora por culpa de sus recurrentes problemas de rodilla. En esta temporada, no se ha perdido un solo partido: "Hacía años que no me pasaba. He tenido suerte con las lesiones y, tanto a nivel personal como colectivo, está siendo un año muy positivo", señalaba la jugadora, en declaraciones a este medio.

No en vano, el Uni Ferrol es cuarto en Liga Femenina, ha ganado 18 partidos y tendrá a favor el factor cancha en la primera ronda de play off. Casi nada. "Somos un equipo muy humilde y tenemos los pies en el suelo. Todo lo que venga a partir de ahora es un premio", señalaba Delgado, sin hablar de las opciones que pueda tener el equipo de cara a competir por el título.

En todo caso, las gallegas tienen los deberes hechos antes del partido ante un Quesos El Pastor que se juega la vida. Si las naranjas pierden en Ferrol, dependerán de lo que haga el Campus Promete en la pista del Perfumerías Avenida para mantener la categoría. La empresa para las riojanas parece muy compleja, pero el "y si" mantiene en tensión a las mujeres de Eloy Doce, que tratarán de imponer en Esteiro una máxima que a veces se cumple en el deporte. Quien más se juega es el que, en condiciones a iguales, más opciones tiene de ganar.

Sea como fuere, Delgado deja claro que no habrá relajación en el bando ferrolano: "Vamos a intentar ganar el partido porque no queremos ir al play off con la sensación que te da una derrota. Trabajamos para ganar y, aunque sabemos que se juegan el descenso, no vamos a regalar nada", indicaba la base del conjunto gallego.

A pesar de eso, la mallorquina dejaba claro que le tiene "cariño" al CD Zamarat: "Me sabría mal que descendieran después de perder el último partido contra nosotras, pero las ligas son así y ellas han llegado al final en esta situación. Por suerte, tienen el basketaverage contra el Promete ganado y ellas van a una pista muy difícil en Salamanca", analizaba Delgado, que estuvo en la misma situación el año pasado ante el Araski y que participó en el agónico triunfo naranja para certificar la salvación.

Precisamente, el Universitario de Ferrol es el único equipo que ha ganado esta temporada en Würzburg: "Tuvimos un poco de suerte", reconocía Delgado. El Quesos El Pastor espera que el Promete no la tenga el sábado y que, si es así, la moneda en Ferrol, ante la excapitana del equipo, salga cara.