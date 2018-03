"Fafa": "Hay que mejorar la efectividad para ganar"

Facundo Cangiani tiene claro por donde pasan las posibilidades de puntuar del MMT Seguros en su visita al colista de la Liga Asobal. "Hay que mejorar la efectividad, es algo importantísimo para nosotros si queremos ganar", señaló ayer Fafa en la previa de un encuentro "con mucho en juego" que los pistacho tienen que afrontar dispuestos a dar el máximo en O Gatañal.

El argentino afrimó ayer que, pese a la dura derrota frente al Atlético Valladolid, el cuadro de Viriato afronta el equipo ilusionado y consciente de lo que habrá en juego. "El vestuario está bien. A nosotros nos golpea siempre un poco la derrota y nos cuesta superarla pero sabemos que todas las semanas son nuevas y traen un partido distinto, una nueva oportunidad. Sabemos que debemos levantar la cabeza y seguir adelante, es así", comentó, apuntando que el MMT Seguros afronta el partido sabiendo "lo que se hace mal y lo que se hace bien, y también sabiendo que hay que aferrarse a lo que hace bien para encarar el partido del sábado dispuestos a darlo todo".

Cangiani confesó ayer que, para él, el encuentro será "un partido más" aunque "sea importante". "No conozco su cancha ni sé como se gana o juega Cangas en ella, pero es un partido más. Uno importante, no lo voy a negar, ya que hay muchas cosas en juego, pero no lo veo diferente a otro". Opinión que fundamentó recordando que el MMT Seguros tendrá "que salir a fuego, como siempre dice Edu, con la misma actitud de siempre para poder ganar".

Sobre la trascendencia del envite, Fafa fue claro: "Ganar a Cangas nos resultaría totalmente beneficioso para alejar un poco más el descenso, es es la importancia del partido y lo que nos jugamos". "Por ello, tenemos que dar aún más de lo que dimos ante Valladolid. Sabiendo que la presión la tienen ellos y también tenemos que jugar con eso", añadió.

En cuanto al camino para lograr la victoria, el extremor argentino consideró como factor clave "no errar de cara al arco". "Hay que mejorar la efectivididad, eso es algo importantísimo para nosotros, y saber que Cangas tiene ciertos jugadores que hacen ciertas cosas buenas para ellos y cómo detenerlos con los recursos que tenemos", analizó Cangiani antes del choque en Cangas.