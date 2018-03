El escultor del polémico busto de Cristiano realiza una nueva versión

El escultor amateur portugués Emanuel Santos ha realizado una versión mejorada del busto de Cristiano Ronaldo creado para el Aeropuerto Internacional de Madeira y que fue objeto de polémica por su dudoso parecido con el futbolista del Real Madrid.



La prensa lusa recoge hoy el reportaje realizado por el medio estadounidense Bleacher Report en el que dan una segunda oportunidad al artista, para redimirse de la figura que lleva expuesta al público en el aeropuerto que lleva el nombre del cinco veces Balón de Oro desde hace un año exacto.





A year ago today, Emanuel Santos´ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN