El Avenida se queda fuera de la final de la Eurocup

Necesitaba ganar por ocho puntos o más y, aunque estuvo cerca, no lo pudo conseguir. El Perfumerías Avenida no disputará la final de la Eurocup tras derrotar al Galatasaray, pero por una diferencia más corta de la que necesitaba. Las salmantinas apretaron hasta el final, llegaron a manejar ventajas que les habrían dado el pase, pero no pudieron rematar la faena ante las turcas, que aguantaron bien (57-55).

La realidad es que, finalmente, pesó mucho el mal tramo final de partido de las charras en Estambul. En el último minuto de la ida, las mujeres de Miguel Ángel Ortega vieron cómo una desventaja de un punto se transformaba en siete y las dejaba con menos opciones de cara a un partido de vuelta en el que el factor Würzburg no ha podido ser determinante.

Ahora, las salmantinas deberán centrarse en certificar el doblete liguero. En el mes de enero, el Avenida se apuntó el título de Copa y, ahora, es el máximo favorito para hacer lo propio con el de la Liga Femenina, con permiso del Uni Girona, su gran rival en estos años.

Eso sí, antes de los play off, el Avenida debe cerrar la liga regular este sábado ante el Campus Promete, un partido clave para el Quesos El Pastor que, de no ganar, necesitaría una ayuda del conjunto vecino para permanecer.