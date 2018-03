"La idea es jugar contra España"

El internacional argentino Leo Messi comentó ayer que la "idea" es poder jugar el partido amistoso de hoy, tras perderse el amistoso que la albiceleste ganó ante Italia (2-0), por precaución debido a una sobrecarga en los aductores. "En principio, es la idea jugar contra España. Voy a ver cómo me encuentro", aseguró Messi en declaraciones al programa '90 Minutos de Fútbol' de FOX Sports recogidas por Europa Press. Messi añadió que lamentó no haber podido jugar ante Italia. "Me quedé con las ganas de poder participar en el partido contra Italia pero estoy contento por este reencuentro del grupo, tengo buenas sensaciones", aseguró.