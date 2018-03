Carlos Tornadijo: "Ha sido un partido completo salvo por el lunar del gol"

Carlos Tornadijo reseñó tras el encuentro que el equipo se merecía el triunfo "desde hace muchas jornadas con lo que estaba proponiendo, tanto a nivel de fútbol como de ocasiones de gol". Respecto al vivido ayer ante la Cebrereña (3-1) reiteró su parecer sobre que "hemos certificado un muy buen partido, muy completo. Hemos tenido control, la posesión de balón, hemos querido arriesgar con una defensa de tres para tener más profundidad con Adrián y Levas, y sacarles más rendimiento a jugadores con mucha capacidad de desdoblamiento. Hemos centrado, hemos rematado?" recordó el entrenador en sala de prensa. Así, insistió en que "el partido ha sido muy completo, salvo el lunar de la falta de comunicación en el gol que no debiéramos haber encajado porque no hemos permitido al equipo contrario tener ninguna ocasión durante el partido", recordó el burgalés.

Respecto al hecho de jugar a mediodía indicó que, a su juicio, es "una de las mejores horas para jugar al fútbol. Doce de la mañana sería lo ideal siempre, pero hay ciudades en las que el fútbol está estipulado a una hora". En este sentido, y en el hecho de si a sus hombres les costó entrar en el partido, apuntó que "les debería haber costado más a ellos porque han tenido un viaje difícil. Esos diez primeros minutos nos han costado a todos, más por perder balones, pero luego el equipo se ha pausado, ha tenido entradas por derecha e izquierda?, en un partido siempre hay momentos y quizá los primeros diez minutos no han sido del todo buenos. Luego, el resto del encuentro lo hemos dominado por completo". No obstante, y aunque insistió en que había sido un buen choque, sí admitió que todavía queda "mucho desacierto y hay que seguir intentando jugar de esta manera porque es el camino para que la gente vea que la plantilla juega bien al fútbol, que se acerque al Ruta de la Plata porque el equipo le va a dar espectáculo o, por lo menos, va a intentar ganar y jugar bien al fútbol". En cuanto al estado de las gradas, indicó que las fechas de Semana Santa no son fáciles, pero ellos seguirán tratando de agradar a la afición que va a verles y "esa gente puede llamar a más gente. El año que viene es el cincuentenario del club y se va a intentar hacer un esfuerzo importante para confeccionar un equipo que opte a las posiciones de inicio. Tenemos que ir generando ya ilusión para que la gente esté convencida".