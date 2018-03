"Estaremos vivos una semana más"

Saulo Hernández, entrenador del Aquimisa Queso Zamorano, explicó satisfecho tras el partido que "al menos, estamos una semana más vivos, que es a lo que jugamos desde hace un tiempo. A estas alturas de temporada, a lo que nos podemos agarrar es a esa sensación de ir sacando victoria a victoria, y que conservemos una semana más la ilusión y las ganas de currar". El técnico zamorano aseguró que "el partido se rompió en el segundo cuarto, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez, en la segunda parte, el partido ha seguido por los mismos derroteros. El basket average con Agustinos lo tenemos ganado pero no servirá de mucho porque lo que se prevén son triples y cuádruples empates, no el particular. En cualquier caso, siempre está bien ganar".