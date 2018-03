"Nos vamos jodidos porque nos va la vida en esto"

Pese a señalar durante la rueda de prensa que él -a diferencia de otros- "no vive de esto" del balonmano, Eduardo García Valiente no podía esconder su lloro y el disgusto que supuso caer ayer frente al Atlético Valladolid. Porque, a pesar de tener otro trabajo para ganarse el pan -como la gran mayoría de todo el Balonmano Zamora-, es imposible no irse "jodidos al final porque te va la vida en esto y no se gana".

El técnico agradeció a cada aficionado su asistencia al Ángel Nieto y a cada uno de sus jugadores el esfuerzo realizado por intentar ganar el derbi. "Da gusto jugar en un pabellón así. Pese a perder creo que ha sido un gran duelo y que el equipo ha hecho un partizado, lo creo de verdad. Hoy, en los últimos minutos, ellos han sido mejores y hay que darles la enhorabuena", comentó, analizando ese desenlace de la siguiente manera: "Dos fallos en el lanzamiento, con la aparición de César Pérez, hicieron que perdiéramos un encuentro que se nos complicó cuando Abel nos hizo daño. Algo que esperábamos".

García Valiente insistió en el gran partido de sus hombres, cayendo solo de dos goles ante un rival que, bajo su punto de vista, es claramente superior. "Son un equipazo, aguantar al máximo nivel todo el partido como hacen ellos es difícil, y lo hemos logrado. Hoy, Diego Camino y Abel Serdio han hecho un auténtico partizado y no los hemos podido parar en ningún momento. La diferencia es que al final sale César, te engancha tres balones, lanzas una fuera, y acabas dos abajo", explicó el técnico que, lógicamente, fue preguntado por los graves errores arbitrales que permitieron alguna de esas jugadas.

"Son árbitros y se equivocan", dijo con calma, para detallar a continuación: "La primera amarilla que me sacan vienen los dos corriendo ametrallándome, y eso es lo que no gusta. Parece que vien en con la lección aprendida de antes. Se habrán equivocado o habrán acertado,. Y si es así, seguro que para los dos. Pero yo, que no vivo de esto, personalmente no lo entiendo. Mi queja es, sobre todo, por el trato que recibimos". Y aquí, el técnico casi rompe a llorar otra vez: "No se trata de que se equivoquen o no se equivoquen, sino en cómo te miran, la forma en la que te hablan? Nosotros somos personas y, una jornada y otra, es lo mismo", afirmó, para apostillar a continuación: "Puede que yo hoy haya perdido las formas y pido disculpas".

Por último, en relación al esfuerzo de sus jugadores y las opciones de salvación, García Valiente comentó: "Los chicos están haciendo todo lo posible, no sé lo que va a pasar la semana que viene pero hoy han hecho un partidazo. La semana de entrenamientos y el partido de hoy, pese a perder, es inmejorable. Nuestra carencia es que nos cuesta mucho hacer gol y hay que mejorar y trabajar en las superioridades hasta dar con la tecla. Pero por esfuerzo, como el de Guille que me hace sentir orgulloso por todo lo que ha sufrido para jugar, lo que lleva a las espaldas... por eso, no será".