Dejar atrás el "calvario"

El Zamora CF ya ha cumplido, con creces, con su calvario particular y ahora en Domingo de Ramos busca adelantar su resurrección, algo muy necesario, tanto por ellos mismos como por los aficionados que cada vez están más apesadumbrados. Después de siete jornadas sin conocer la victoria y de anotar un gol en los últimos seis partidos, el equipo rojiblanco necesita redimirse y hoy buscará el triunfo ante la Cebrereña, equipo de la zona media baja frente al que deben desaparecer todas las dudas que ha evidenciado la plantilla en los últimos tiempos.

Ha sido, como ya es habitual, una semana dura en la que uno de los principales objetivos del cuerpo técnico fue levantar la moral a unos jugadores que llevan tiempo conviviendo con la frustración.

Por este motivo, no han faltado las charlas en el vestuario dirigidas a la motivación y en hacer hincapié en lo positivo que es, tal y como recordó el entrenador, que "el equipo está creando ocasiones, aunque necesita crear muchas más" "Me preocuparía lo contrario, que no se creara. La verdad es que el equipo está entrenando de maravilla, ahora necesitamos que eso se refleje en los partidos. Hay que salir adelante", comentó. En esta misma dirección, Carlos Tornadijo pide a sus futbolistas que mantengan la misma línea ascendente de trabajo y está convencido de que así "se conseguirá materializar alguna de las ocasiones y ganar, que es lo principal, para recuperar la motivación" aunque sí es cierto que, sin nada en juego en la clasificación, cada vez se hace más complicado.

Para este encuentro habrá nuevos cambios en el equipo respecto al que salió ante el Numancia B, y la única baja confirmada es la de Dani Hernández, por lo que el entrenador cuenta con 18 jugadores, y deberá hacer dos descartes. En horario poco habitual (12.00 horas en el Ruta de la Plata) se augura un partido intenso ante un rival que baja su rendimiento a domicilio y es que fuera de su feudo tan solo ha logrado dos victorias ante Becerril y Bembibre. De este modo, desde el mediodía, el equipo del Duero buscará recuperar su mejor versión y mostrarse intenso y certero en sus acciones, a la espera de que la suerte les vuelva a sonreír.

La jornada en el Grupo VIII se inició ayer con tres partidos, aunque no afectó a la novena posición que ostentan los rojiblancos en la clasificación. Así, Unionistas de Salamanca se mantendrá una semana más como líder de la clasificación tras ganar por la mínima al Real Burgos. También con un resultado de 1-0 ganó la Virgen del Camino al Becerril, mientras que el Atlético Astorga y el Burgos Promesas 2.000 firmaron un empate (1-1).