Aquimisa Queso Zamorano se acerca al milagro (84-66)

El Aquimisa Queso Zamorano ha recobrado todas las esperanzas de conseguir la salvación tras derrotar este domingo a un rival directo por la permanencia, el Agustinos León que defraudó en Zamora tras venirse abajo en el segundo cuarto. A falta de cuatro jornadas para finalizar la Liga, el CB Zamora se sitúa a dos victorias de la salvación pero tiene todavía por delante a tres enemigos.

Agustinos tan sólo logró forzar dos empates sucesivos en el primer cuarto en el que llegó a disponer de 6 puntos de ventaja, recudidos a cuatro en el cierre del primer parcial. Pero el acierto en los triples del Aquimisa permitió que la ventaja zamorana continuará incrementándose hasta que una canasta de Hansen suponía el 33-20 en el minuto 17 que era la máxima ventaja hasta ese momento. En el tramo final antes del descanso, los árbitros se hicieron los protagonistas señalando tres técnicas casi seguidas y muy protestadas por los leoneses que terminaron por romper el partido con el 45-26 de segundos antes del final de la primera parte.

El partido se reanudó con un intercambio de triples que parecía anunciar una reacción visitante pero el CB Zamora se mantuvo muy sólido en su juego, algo que le diferencia de su rendimiento en la primera parte de la Liga, y su ventajas se situaron ya en los 20 puntos.

El último cuarto ya no tuvo historia porque el Aquimisa Queso Zamorano superaba claramente el basket average particular ya que Agustinos ganó en su casa en la primera vuelta por 6 puntos, con lo que la contienda quedó decidida y los últimos minutos ya no tuvieron la menor trascendencia.