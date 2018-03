Dani Hernández, única baja ante la Cebrereña

Dani Hernández será, salvo sorpresa negativa, la única baja que presente el Zamora CF en su encuentro de mañana (12.00 horas) ante la Cebrereña en el Ruta de la Plata, y es que el técnico recupera a los sancionados Fer, Yon y Sopale. El extremo rojiblanco sufre desde hace algo más de una semana una dolencia en los isquiotibiales y desde el cuerpo técnico han decidido que no fuerce, dado que no hay nada en juego. No obstante, ese hecho no significa que el equipo se deje de llevar de aquí a final de temporada y eso es algo que el entrenador recalca semana a semana. "Es evidente que la situación no es la deseada, ni la que se creía a principios de temporada, pero aquí nadie se deja llevar", insistió el míster quien espera que sus pupilos puedan dejar atrás su racha de siete partidos sin ganar y la preocupante falta de gol que están protagonizando. "Es cierto que el gol lo salva todo y hace mejores a todos, pero ahora lo importante es seguir mostrando un buen juego, crear ocasiones y ser capaces de materializar alguna", insistió el técnico que sabe que la mejor medicina para recuperar anímicamente a los suyos y motivarles será sumar de tres en tres. Lo que también comentó es que el equipo "entrena de maravilla" pero las cosas no están saliendo en los partidos. "La palabra es ganar, por nosotros y por la gente. Vamos a intentarlo con todo y todavía más. Si generamos 8 y no la metemos, tendremos que generar 15", concluyó el míster.