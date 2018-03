Belmonte: "Tengo el reto de conseguir el récord de Europa en 200 mariposa"

La nadadora española Mireia Belmonte aseguró ayer que su "reto" es conseguir el récord de Europa en 200 metros mariposa en el campeonato continental de Glasgow afirmando que espera "repetir metal" en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Todavía me quedan por cumplir retos como el campeonato de Europa, en el que espero conseguir el récord en 200 metros mariposa y a ver si puedo repetir metal en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio", declaró la nadadora en la presentación de las becas 'Vamos-Cola Cao' celebrada ayer.

Para obtener ese récord, la de Badalona intentará conseguir la marca mínima que de acceso al Europeo. "Me veo bien para Glasgow, en dos semanas tenemos el campeonato de España, donde hay que hacer la mínima para ir al Europeo. Estamos trabajando en ello y recuperándome ahora de los tres días en los que he estado enferma. Poco a poco vamos puliendo detalles y con muchas ganas de competir para conseguir el billete a Escocia", señaló.

Además, Belmonte indicó que aún no es segura su presencia en los Juegos Mediterráneos, que se disputarán del 22 de junio al 1 de julio de 2018 en Tarragona. "Todavía no sé si iré a los Juegos Mediterráneos. Es en los campeonatos de España donde se hacen los equipos pero es algo bonito, es un campeonato que se hace en casa. Desde Barcelona 2013 no tenemos un torneo en casa y estaré muy contenta si voy e intentaré hacer un buen papel", apuntó.

Por último, la catalana recordó con cariño la primera medalla de oro absoluta lograda en la ciudad holandesa de Eindhoven en 2008. "Es muy especial recordarlo, fue mi primera medalla en un campeonato absoluto, han pasado 10 años y no me he dado ni cuenta, eso será que he disfrutado el camino. Tenía en mente conseguir todo lo que he conseguido aunque hacerlo es otra cosa. He podido cumplir mi sueño de campeona olímpica", sentenció.

22/Mar/2018 20:42:33

(EUROPA PRESS)

