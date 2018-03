Griezmann: "Mi futuro se resolverá antes del Mundial"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann cree que el curso 2017-18 fue complicado al principio por las especulaciones sobre su posible marcha del conjunto colchonero, y confía en que su futuro se resuelva "antes del Mundial de Rusia" ya sea para decir que se queda en su actual equipo o que cambia de aires.

"Mi futuro se resolverá antes del Mundial porque quiero ir a Rusia con mi cabeza libre de preocupaciones y creo que esto es también lo que todo el mundo quiere", señala Griezmann en una entrevista publicada este miércoles por el diario deportivo francés 'L'Equipe'.

Negociación

El '7' rojiblanco indica que "la cuestión de saber" donde jugará el año que viene "no es lo más problemático". "Es más el hecho de que te estén llamando todo el tiempo y te estén preguntando: ¿Qué piensas de esto?' 'Quieres esto o esto?'", admite.

"Le he dicho a mi hermana (su representante) que, me quede o no me quede en el Atlético, tiene que resolverse antes del Mundial", sentencia Griezmann, sujeto a rumores en los últimos años y al que los rumores situarían muy cerca del FC Barcelona.

En este sentido, el francés da por "seguro" que todo lo del verano pasado le afectó. "Entre las declaraciones y las repercusiones que tuvieron, fue difícil pensar solo en el fútbol y divertirme en el campo", apunta. "No marqué en los amistosos y después llegó la expulsión contra el Girona y todo se me acumuló. De hecho, sólo estaba a gusto cuando venía con la selección, donde estaba tranquilo", añade. "El regreso a la selección me ayudó y también que cuanto más avanzamos en la temporada, más libertad me dio en el juego el 'Cholo'. Luego, en enero, llegó Diego Costa, lo que me quitó mucho peso (ofensivo). Eso ayuda", remarca el delantero francés.

El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa recalcó que su compañero Griezmann es "importante" y que "sabe" lo que le quieren sus compañeros en el vestuario, advirtiendo que no le puede "ahora dejar solo" marchándose el próximo verano del equipo.

El hispano-brasileño fue preguntado por la continuidad del '7' rojiblanco, que en una entrevista publicada este miércoles por 'L'Equipe' deja claro que quiere que su futuro quede resuelto antes de que dispute con su país el Mundial de Rusia.

"Él sabe lo que le queremos y que es importante. Todavía sigue con nosotros y ojalá siga así. Es una decisión suya, pero yo quiero que se quede y lo mejor para él es quedarse. Él fue quién llamó para que viniese y ahora no me puede dejar solo", declaró este miércoles Diego Costa en rueda de prensa con la selección.

Por otro lado, el de Lagarto reconoció no saber "nada" del posible interés del Atlético de Madrid en el argentino Paulo Dybala como posible sustituto del francés. "No sé que pasa con Dybala, no me he enterado de nada. Él juega es un equiopo grande, pero nosotros también tenemos grandes jugadores en el equipo", se limitó a comentar.

21/Mar/2018 14:02:52

(EUROPA PRESS)