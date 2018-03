Doce no seguirá en el Quesos El Pastor la próxima campaña

El asturiano Eloy Doce anunció ayer en los micrófonos de Radio Zamora SER que no continuará entrenando al Quesos El Pastor en la próxima temporada, por lo que el club naranja tendrá que comenzar ya a buscar un nuevo técnico para su primer equipo.

Doce reconoció ayer a este periódico que ha conseguido un puesto de trabajo en Palma de Mallorca, donde reside, y ha decidido dejar de entrenar, una vez cerrada en Zamora su etapa en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Pero antes quiere alcanzar el objetivo con el que llegó a Zamora que no es otro que el de la permanencia que puede lograr en las dos jornadas que faltan, este sábado, en el Angel Nieto contra Girona, o una semana después en Ferrol contra el Universitario.

"El día 2 tengo que empezar a trabajar y ya les he comunicado a los directivos que no deseo seguir entrenando el año que viene. Ya hace tiempo que tenía esta intención, pero encontrar un trabajo en otra cosa requiere un tiempo para mover contactos. Durante el tiempo que he estado aquí he encontrado un trabajo en una empresa y ahora necesito una ocupación que me ofrezca estabilidad, horarios, etc.". Doce explicó además que "ya mi idea era cumplir estos tres meses en Zamora, mantener al equipo, y dejar libre el banquillo del Zamarat, espero que para la Liga Dia". El entrenador asturiano valora positivamente su trabajo en Zamora: "Quería dejarlo en la máxima categoría y en una liga en la que no había dirigido hasta ahora, aunque están siendo tres meses muy duros y muy difíciles, con una situación muy complicada, mucho más que la gente se puede imaginar. Espero que podamos cumplir el objetivo de la permanencia pero no acabaré satisfecho con mi trabajo porque pensaba que conseguiríamos alguna victoria más. Me había puesto unas espectativas de siete victorias que ya se complicó con la derrota ante Araski y con San Sebastián. Tras la cantada ante Estudiantes, nos vamos a quedar un poco cortos, pero espero que sea suficiente para salvarnos y que, en estos dos partidos que nos faltan, podamos lograr, al menos, una victoria aunque será complicado".

"Ha sido mucha presión, mucho stress, muchos problemas en el día a día, pero si todo sale como queremos, que es lo importante, que el club haga la inscripción en la Liga Día y que se olviden de esta temporada que ha sido muy mala para todos", concluyó el entrenador del Quesos El Pastor.