El Zamora deja escapar 20 puntos en la segunda vuelta

Que no está siendo el año del Zamora CF es un hecho que queda patente solo con echar un vistazo a la clasificación y ver que el equipo está a 16 puntos de los puestos de play-off, que era por lo que, tal y como anunció la directiva, se iba a luchar inicialmente. Sin embargo, los problemas de la plantilla han ido creciendo con el paso de los meses, y en este 2018, que coincide con la segunda vuelta de la competición, los rojiblancos solo han sumado 13 puntos en su casillero de un total de 33 puestos en juego, un porcentaje muy bajo para un club que soñaba con cotas mucho más altas. Desde el mes de enero hasta ahora, los zamoranos únicamente han cosechado tres victorias en once partidos ante Becerril (0-1), La Bañeza (0-1) y Virgen del Camino (2-1), un total de nueve puntos que se unen a los cuatro logrados tras los empates ante Uxama (1-1), Unionistas (0-0), Burgos Promesas 2000 (1-1) y San José (0-0). Mientras, el resto han sido derrotas frente a Atlético Tordesillas (4-0), Cristo Atlético (0-4), Arandina (0-1) y Numancia B (1-0). Una de las causas que han llevado a esta situación es la preocupante falta de gol del equipo que en este mismo periodo solo lleva 6 goles a favor, y la fortuna de cara a portería rival ha ido disminuyendo puesto que en los últimos seis partidos solo se ha anotado una diana. El entrenador, Carlos Tornadijo, es consciente de este problema que persigue a los suyos y es algo que trabajan a diario en los entrenamientos, aunque después, el factor suerte les de la espalda. Cierto es que en los últimos compromisos los pupilos de Tornadijo han tenido multitud de ocasiones para abrir su casillero, pero al no lograrlo la frustración juega en su contra. Será, por tanto, algo en lo que deberán seguir trabajando y esperan poder tener recompensa el próximo Domingo de Ramos cuando a las 12.00 horas reciban a la Cebrereña, rival ante el que ansían romper la "maldición" de siete partidos ya sin sumar una victoria. En este sentido, el técnico recordó que están practicando ahora mejor fútbol que hace semanas, pero en estos momentos no les acompañan los resultados, y el reto tiene que ser recuperar la confianza y volver a ganar.

Por lo que respecta a la jornada que concluyó ayer no hubo cambios en la posición del Zamora CF que continúa noveno, aunque cada vez más lejos del cuarto puesto. Donde sí hubo variaciones es en los lugares de privilegio y Unionistas ha recuperado el liderato seguido de Astorga, Cristo Atlético (que se ha puesto tercero) y Salmantino. El quinto lugar es para el Tordesillas, a un punto del play-off, misma distancia a la que está La Bañeza, que ha bajado a la sexta plaza.