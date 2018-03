El viento dificultó la consecución de marcas

El viento se convirtió en protagonista de la Media Maratón de Zamora, especialmente en la zona de la Aldehuela, lo que hizo más dura una prueba que, por lo demás, disfrutó de un gran ambiente y sol que permitió que los aficionados salieran a la calle.

El ganador de la prueba, Jorge Martínez, atacó desde el inicio para contrarrestar los kilómetros finales de los corredores del Atletismo Benavente: "Yo sé lo que corren los demás al final por lo que había que correr desde el inicio. Había viento y cuando quieres correr mucho desde el inicio y no tienes piernas, se te va la marca en dos minutos pero tampoco ha sido grave. Además, ha hecho un día buenísimo pero no hemos podido entrenar mucho y eso nos ha marcado un poco".

Marcos Gómez veía la carrera desde atrás, en persecución del ganador: "Ha hecho un poco de aire para hacer buena marca pero buen día. No quisimos seguirle (a Jorge) desde el primer momento y no queríamos cansarnos demasiado en el inicio de la prueba. Se tiró a por él cuando se fue la liebre pero no se pudo porque a Ángel y a mi se nos hacen un poco largas estas pruebas".

De una forma parecida opinaba Ángel Nieto: "Las distancias largas son el terreno de Jorge y se ha notado. Quiero agradecer a Diego Bravo que ha hecho una gran labor de liebre en una carrera en la que sales muy lanzado pero el viento y algunas rampas lo hacen más duro de lo que parece".

La ganadora femenina, Verónica Sánchez se alegraba de volver a vencer en Zamora: "Estoy muy contenta de ganar en Zamora porque es como mi segunda tierra. El viento nos ha dificultado la carrera pero ha hecho buena temperatura. Yo he corrido en un grupo y no he visto a mis perseguidoras, me he limitado a correr al máximo sin mirar atrás".

Tampoco intentó alcanzar a la líder Reyes Gutiérrez, quien debutaba en esta prueba: "Se ha hecho dura por el aire porque nos ha ido dando todo el raro y las subidas, aunque son cortas, hay que hacerlas. No he intentado alcanzar a la primera porque era la primera vez que venía a Zamora y mi intención era bajar de 1.30 aunque no lo he logrado pero me ha encantado el ambiente aunque en la zona de la Aldehuela he ido sola".

Por último, Eva Bermúdez celebraba haber alcanzado el tercer puesto, aunque fuera por el abandono de otra rival: "Se me ha hecho durilla la carrera pero muy bien, aunque en los tramos que podías llanear soplaba el viento y eso dificultaba. Finalmente he quedado tercera porque ha habido una chica que iba delante de mi y se ha tenido que retirar".