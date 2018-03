Jorge Bueno: "No me ha sorprendido porque el trabajo tiene que salir"

Jorge Bueno reconoció tras cruzar la línea de meta que había venido al Iberdrola a por todas pese al alto nivel que sabía se iba a encontrar en sus rivales: "No me ha sorprendido este séptimo puesto porque este año me estoy dedicando más a la bici. Tomé la decisión de bajar un poco el ritmo en los estudios para dedicarme algo más al ciclismo y para nada me ha pillado por sorpresa porque el trabajo está ahí y sabía que tarde o temprano iba a salir".

Ya en las últimas carreras, el corredor de San Cristóbal de Entreviñas, se había mostrado muy fuerte: "Me ha tocado también trabajar para los compañeros pero hoy ha sido un buen día y al final buscamos ganar. Hoy han sido mejores que nosotros pero no me sorprende para nada porque intuía que estaba en buena forma y no me ha pillado por sorpresa".

El corredor del Caja Rural RGA cubre el hueco zamorano que dejó esta misma temporada Jaime Rosón tras su fichaje por el Movistar.