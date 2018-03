García Valiente: "Hay que salir a morder el sábado"

BM Cangas volvió a ganar la pasada semana, Ángel Ximénez Puente Genil se aleja en la tabla y la liga llega a su final. Por todo ello, todos en el MMT Seguros son conscientes de la gran importancia que tendrá el derbi regional del próximo sábado en el Ángel Nieto. Un choque frente al Atlético Valladolid que, como señaló ayer García Valiente, "será vital" para las aspiraciones del conjunto pistacho.

"Es un partido vital para nosotros. Por ello, desde ya estoy hablando con los jugadores de cara a planificarlo lo mejor posible", señaló el técnico salmantino, afirmando que la intención es "aprovechar al máximo la semana. Tenemos que entrenarnos a tope porque será toda una final frente a un equipo como es el Atlético Valladolid, que está jugando a las mil maravilla aunque los resultados no le acompañen".

El objetivo del MMT Seguros de cara a este trascendental derbi regional está claro. "Hay que salir a morder, jugar al máximo de nuestras posibilidades y hacerlo lo mejor posible", aseguró García Valiente quien puso como ejemplo la primera parte que disputó su equipo el pasado sábado en Logroño.

"Es cierto que no jugamos bien. Ciudad de Logroño es un equipo que impone un ritmo muy alto desde el inicio y, en la segunda parte, se nos acabó la gasolina. No entró una pájara importante, no replegamos todo lo bien que teníamos que hacerlo y nos acribillaron al contragolpe", comentó sobre la última derrota, apostillando: "Aún así, en la primera parte el equipo hizo cosas bien y tenemos que quedarnos con eso. Tenemos que ser capaz de tener ese nivel de juego sesenta minutos".

El entrenador del MMT Seguros reconoció que, una vez Ciudad de Logroño rompió el partido, repartió minutos "entre todos los jugadores para no malgastar esfuerzos de cara a batallas importantes como la de la próxima jornada". Una regulación del esfuerzo que dio lugar, por sorpresa, a la vuelta de Guille a los terrenos de juego.

"Casi no me lo esperaba ni yo", confesó García Valiente ayer, indicando que "al final el partido permitió que pudiera jugar algún minutillo y recuperara sensaciones". "No está a tope y sabemos que no está para jugar partidos igualados pero creo que necesitaba salir a jugar y ayer se pudo hacer. Él tenía muchas ganas de volver a sentirse como un jugador más y regresar a la competición, es todo un premio a su esfuerzo durante estos meses, y espero que le ayude a seguir dando pasos hacia delante. A que vuelva a sentirse cómodo en pista", declaró García Valiente sobre esta gran noticia.