Dicen que esto es fácil

Sólo los que no entienden el fútbol, creen que el fútbol es fácil. El Barça jugó maravillosamente bien en la primera parte del partido con el Athletic, pero decir que el Barça jugó muy bien porque el Athletic jugó muy mal es como decir que el Barça no jugó tan bien la segunda parte del partido porque el Athletic no jugó tan mal. Recuerdo que los enormes humoristas Faemino y Cansado comenzaban uno de sus descacharrantes espectáculos quejándose, mientras jadeaban saludando al público tras una salida a escena con mucho movimiento, de que algunos digan que esto es fácil. ¡Una mierda así de alta! El Barça arrolló al Athletic en los primeros cuarenta y cinco minutos del partido y es probable que, después del descanso, Messi y compañía salieran al terreno de juego quejándose de que algunos digan que jugar así de bien es fácil porque basta con tener buenos jugadores, buen banquillo, buen entrenador y ninguna derrota en Liga. ¡Una mierda así de alta!

Las apariencias futbolísticas casi siempre engañan porque los hechos casi nunca son tan plácidos como nos muestran las imágenes. Una merienda en el campo en una tarde de verano a la sombra de un árbol puede ser estupenda, pero eso no quiere decir que no haya hormigas moviéndose por el mantel y moscas posándose en la tortilla. Habría que preguntar a los pastores si la vida pastoril idealizada en tantos poemas tiene algo que ver con la realidad. La Arcadia feliz poco tiene que ver con la Arcadia. Es tan difícil jugar al fútbol como jugó el Barça en la primera parte ante el Athletic como fácil no jugar tan bien como jugó el Barça en la segunda parte. Hasta en las mejores meriendas campestres hay hormigas, moscas, alguna que otra avispa, una piedra que se clava en el trasero, una nube que oculta el sol y la amenaza de un día después en el que habrá que volver a madrugar. Ter Stegen no tuvo que hacer ninguna parada descomunal, los aficionados culés se entretuvieron haciendo la ola y la peña culé de Groenlandia fue noticia en una tarde en la que parecía que el Barça estaba de merienda en un campo libre de hormigas, moscas, avispas, piedras y nubes. No fue así porque nunca es así. Decir que es fácil ser Faemino y Cansado o jugar como el Barça no es un elogio a Faemino y Cansado y al Barça, sino todo lo contrario.

Después del partido, mientras los futbolistas del Barça caminaban hacia el vestuario, seguro que Piqué dijo: "Dicen que esto es fácil? ¡Una mierda así de alta!".