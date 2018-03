Dani no jugó por problemas físicos

Aunque se desplazó hasta Soria, Dani Hernández no estuvo finalmente en la convocatoria frente al Numancia B. El rojiblanco sintió el pasado jueves molestias en los isquiotibiales y no quisieron que forzara. No obstante, la idea es que el zamorano esté recuperado para el próximo fin de semana, como también estarán disponibles los sancionados Fer, Yon y Sopale, que cumplieron amonestación. Los que sí estuvieron y tuvieron minutos de juego fueron los juveniles Chechi y Peralta, a los que Tornadijo ya ha convocado con anterioridad.