Martínez: "Esta es una carrera que siempre me ha gustado mucho"

Iván Martínez mostró una sangre fría impresionante durante la carrera pero confiaba en que conocía el recorrido -ganó en 2014- y que "lo importante estaba en los últimos 50 kilómetros. La primera parte fue bastante fácil, he ido guardando hasta que se formó un grupo de 20-30 corredores hasta que quedamos ocho y en el último puerto nos fuimos tres. A falta de cuatro kilómetros me fui yo solo y pude llegar. Es una carrera que siempre me ha gustado y como habíamos pasado antes por la subida final, supe afrontarla para terminar ganando", señaló el líder del Súper Froiz.