Doce: "Teníamos muy clara la dificultad de este partido"

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, que Estudiantes tenía una de las últimas opciones de sumar esa primera victoria que yo creo que se había merecido mucho antes y le felicito por haberlo logrado", declaró el entrenador del Quesos El Pastor al finalizar el partido. El técnico asturiano reconoció que "hemos sido una imagen de lo que hemos sido durante toda la temporada y desde mi llegada a mitad de liga, un equipo muy irregular, sobre todo fuera de casa. Nos ha costado mucho ser constantes, sobre todo a nivel ofensivo y hoy también hemos tenido algunos problemas defensivamente que hemos tratado de resolver durante el partido y al final, Estudiantes se lleva con toda justicia una victoria que supongo que disfrutarán a pesar del resultado final que les manda a la Liga Femenina 2".

Doce, pese a la decepción por la derrota, asegura que "nosotros prácticamente estamos en Liga Femenina porque Campus Promete tiene que ganar a Gernika, San Sebastián y Avenida para salvarse. Son dos equipos que se están jugando la plaza de play off y Salamanca que es el líder intratable y más en su casa. Queríamos haberlo certificado nosotros ya de manera definitiva ganando aquí. Vamos a esperar lo que pase mañana pero insisto, yo creo que, sin desmerecer a Campus Promete, creo que son tres partidos muy complicados para pensar que pueden ganar los tres".

El entrenador del Quesos El Pastor no cree que el equipo se confiase ayer: "Teníamos muy clara la dificultad del partido, era un arma de doble filo el que Estudiantes no hubiera ganado todavía ningún partido, sabíamos que no se querían ir de la liga sin sumar ese triunfo y veníamos mentalizados de la importancia de lo que nos estábamos jugando. Pero hemos sido muy irregulares, fuera de casa solo habíamos ganado en Logroño y hoy el equipo ha demostrado que no ha sido solvente fuera de casa. Eramos conscientes de que no podíamos ganar aquí solo por calidad. Hoy jugábamos por no descender, éramos un equipo con problemas y lo hemos sido toda la temporada".