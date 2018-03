Una victoria para disfrutar un año más en la élite

Ha llegado la hora de la verdad para el Quesos El Pastor que sentenciará hoy su permanencia en la Liga Dia si consigue la victoria en su visita al Estudiantes de Madrid, en el mítico Pabellón Magariños de la calle Serrano. El equipo madrileño no ha ganado todavía ningún partido, un dato que puede ser engañoso ya que "una victoria, sin lugar a dudas, sería una merecida recompensa al trabajo realizado por las "Women In Black" a lo largo de este complicado año, en el que las suerte les ha sido esquiva en varias ocasiones", señala el club en una información previa del encuentro.

En todo caso, Quesos El Pastor certificará la salvación matemática si gana, o Campus Promete tampoco es capaz de imponerse mañana sábado al Gernika que está obligado a ganar para no descolgarse de los puestos de play off. En resumen, el Zamarat conseguirá su objetivo aunque no gane más partidos, siempre que Campus Promete no gane los tres partidos que restan de Liga.

El equipo colegial no llega en el mejor momento tras la rotunda derrota que encajó en la pasada jornada en Sant Adriá por 66-50: "Le hemos plantado cara a grandes equipos, pero el triunfo no llega. Aún así seguimos dejándonos la piel, aunque la recta final del curso se nos está haciendo muy dura", ha declarado Alejandra Quirante en una entrevista concedida a Cronómetro de Récords.

El Zamarat ya sabe lo que es vencer al Estudiantes en el partido de la primera vuelta, con una clara superioridad del equipo naranja que se impuso por 87-64 en el Angel Nieto el 9 de diciembre. Desde entonces, ha habido variaciones en la plantilla estudiantil que, hoy por hoy, se sustenta en la norteamericana Shayann Selby, en la madrileña Paula Ginzo y en la ex del Zamarat, Nina Bogicevic. A su lado, están mostrando también un buen rendimiento Celia Menéndez y Mariana González.

En las filas del Quesos El Pastor, el estado físico es óptimo e incluso Nicole Michael ha mejorado sensiblemente de su lesión de hombro. La victoria del pasado domingo ante Bembibre ha supuesto una importante inyección de moral para el equipo naranja que esta tarde (20.30 horas) puede certificar lo que sería una proeza en el deporte zamorano, la octava temporada consecutiva en la Liga Día.

Eloy Doce reconoció ayer que "tenemos que seguir siendo ambiciosas y conseguir la salvación matemática para que también el club tenga tiempo para comenzar a preparar la próxima temporada, analizar lo que se ha hecho mal y tratar de mejorarlo para el año que viene. Han sido tres meses agotadores desde que llegué al club, con la necesidad de ir sumando y viendo también lo que hacían los demás. Mañana -por hoy- podemos terminar con todo eso, aunque es un partido trampa por el rival, por su situación y porque no ha ganado todavía un partido. Será un poco especial. Nosotros fuera de casa no hemos sido para nada solventes, tan sólo hemos ganado en Logroño, donde no quedaba más remedio. Seguro que Estudiantes ve en nosotros la oportunidad que se le ha negado en las 23 jornadas".