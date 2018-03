Quesos El Pastor regala su primera victoria al Movistar (76-64)

El Quesos El Pastor rompió su racha de buen juego justo en el momento que más lo necesitaba, en el partido que le enfrentaba al último clasificado, un Estudiantes que no había ganado todavía ningún partido. Un triunfo zamorano hubiera supuesto la permanencia matemática en la categoría, pero las zamoranas tendrán que esperar a que hoy Campus Promete no gane a Gernika para celebrar la salvación.

Fue un partido muy igualado en los primeros diez minutos pero ya en el segundo cuarto, el equipo madrileño comenzó a adquirir ligeras ventajas en el marcador y lograba alcanzar el descanso con 42-36.

La esperada reacción del Zamarat no se produjo tras el paso por vestuarios y Estudiantes alcanzaba su máxima ventaja con 56-42 gracias a un triple de la ex del Quesos El Pastor Nina Bogicevic. Cuando peor estaban las cosas, el Quesos El Pastor reaccionó y llegó a situiarse a cuatro puntos con 56-52, con todo el último cuarto por delante, pero la esperada aportación de las veteranas no se produjo entonces y las madrileñas, bien apoyadas en la norteamericana Selby y en Paula Ginzo no tuvieron problemas para mantener los diez puntos de ventaja hasta el final.