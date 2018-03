Gisela Vega: "No jugamos contra un equipo descendido"

La argentina Gisela Vega piensa que "hemos hecho montones de cálculos, matemáticas por todos los lados, pero no hay que perder la paciencia y la confianza. Hacer el trabajo que venimos haciendo, pero no hacer matemáticas, hay que disfrutar porque esto es un deporte más allá de que sea trabajo. Yo disfruto de esto y hay que llegar de la mejor manera posible, sin meternos presión para no pensar lo que nos jugamos porque hay gente con escasa experiencia y ya hemos asumido durante la temporada mucha presión, muchos cambios. Vamos a llegar bien tras ganar el otro día, en un buen momento y a hacer lo que sabemos", explicó la pívot argentina en rueda de prensa.

Vega no se fía de un Movistar Estudiantes que no conoce la victoria: "Tras una temporada llena de altibajos ya no sabemos ni cómo nos sentimos pero está claro que Estudiantes no deja de ser el último. A nivel personal creo que es un arma de doble filo porque quieren conseguir esa victoria que les falta. No va a ser nada fácil. No jugamos contra un descendido porque ellas van a ir a por la primera y nosotras nos jugamos la vida. Tenemos que estar más que al cien por cien concentradas, y nada confiadas".

La jugadora del Quesos El Pastor duda al pensar si el equipo está en su mejor momento de la pretemporada como parece indicar la racha de victorias de las últimas jornadas: "Es difícil describir en qué momento nos encontramos como equipo, pero sí que vamos teniendo otro ritmo, se nota el trabajo diario, el trabajo de Eloy, que nos conocemos un poco más. Cada mes se incorporaba una pieza nueva. El resto de los equipos ya se conocen a la perfección y nosotros estamos empezando a consolidarnos. Lamentablemente no nos queda más tiempo y hay que ir a por todas. No sé en qué momento nos encontramos", añadió la jugadora quien además asegura que "tendría que pasar algo imposible para que no nos salvemos".