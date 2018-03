Esplendor y gloria ciclista

L a brillante victoria del joven Marc Soler en la París-Niza me ha traído a la memoria su no menos espectacular triunfo en la etapa reina de la Vuelta a Zamora 2014 cuando estaba a punto de dar el salto al campo profesional. Fue en la etapa sanabresa que finalizó en Padornelo con su tradicional trazado supermontañoso. Soler, que tenía como compañero en el Lizarte a otra gran promesa española como es Antonio Pedrero -actualmente también en el Movistar-, protagonizó una de las hazañas más sonadas que recuerdo en la ronda zamorana al cubrir 70 kilómetros en solitario antes de plantarse en la meta de Padornelo con casi dos minutos de ventaja respecto al segundo clasificado. Era la sexta victoria que lograba el barcelonés esa temporada con el Lizarte, el filial para el campo aficionado del Movistar, y pudimos disfrutar de ella cuatro privilegiados que estábamos en aquella meta de la tercera etapa. Fue una victoria que me recordó mucho a la que firmó Miguel Induráin en el Trofeo Iberdrola de 1984.

Esta gran hazaña de Soler viene a demostrar el privilegio que supone para el deporte zamorano contar con una de las vueltas por etapas más prestigiosas del calendario nacional, y también con dos clásicas de primer nivel como son el Trofeo Ayuntamiento y el Iberdrola que se disputarán este fin de semana.

A este alto nivel de las pruebas zamoranas, hay que sumar el empujón que está dando al deporte del ciclismo la irrupción de Jaime Rosón como una de las grandes promesas españolas. Pero, desgraciadamente, este sustrato tan brillante no se traduce en la difusión de este deporte en la provincia. La práctica desaparición de las diversas escuelas y la falta de actividad de nuestros clubes, exceptuando los benaventanos que defienden el pabellón provincial en las especialidades de BTT y Masters, está dejando desierta la cantera de este deporte. y a nadie parece preocuparle.