Adrián Prieto: "Ciudad de Logroño es un equipazo"

Adrián Prieto señaló ayer en rueda de prensa que el MMT Seguros tratará de sacar fuerzas de flaqueza tras sufrir una "dolorosa" derrota ante BM Benidorm para intentar superar el sábado a Ciudad de Logroño, al que catalogó como "todo un equipazo".

El lateral no ocultó la decepción zamorana tras caer en casa la pasada semana. "Nos dolió bastante perder", indicó Prieto, añadiendo: "Queríamos dar un paso adelante ese día, era en un partido importante y más teniendo en cuenta lo lleno que estaba el pabellón, pero no pudimos hacerlo. Estamos un poco tristes todavía por no haber podido sumar punto alguno en ese partido aunque sabemos que BM Benidorm es un equipo superior a nosotros en varios aspectos".

Pero, como el resto de sus compañeros, el madrileño piensa ya en el futuro. En el próximo partido que les permite "tener una nueva ocasión para hacer las cosas bien", aunque esa oportunidad sea ante un Ciudad de Logroño que se presume un rival aún más fuerte que BM Benidorm.

"La situación que tiene ahora mismo Ciudad de Logroño en la liga no le hace justicia", indicó Adrián Prieto sobre el próximo adversario del MMT Seguros. Un grupo que, bajo su opinión, "es todo un equipazo": "Resulta un poco confuso verles en su posición actual porque tiene jugadores de primera categoría pero el mal inicio de liga que tuvieron les ha impedido estar ahora en el segundo o tercer lugar de la tabla", destacó sobre un adversario cuya principal arma son "los contragolpes". "Tiene unos extremos rapidísimos que no permiten pérdidas de balón", afirmó el lateral, que no dudó en señalar que pese a su calidad y buena racha, el MMT Seguros "tratará de hacer todo lo posible por sumar" en Logroño pues "nunca se sabe donde se puede puntuar" y eso invita a intentarlo siempre.

Por otra parte, el jugador explicó que encara con "mucha confianza" la parte final de la liga y que se encuentra en un buen momento personal dentro de su aventura en el Balonmano Zamora. "Estoy jugando bastante minutos en los últimos partidos y eso es importante. Me da mucha confianza y hace que me encuentre bien", razonó el poderoso lateral pistacho.