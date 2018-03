Sainz: "Volveré al Dakar si creo que puedo ganar"

El piloto español y vigente campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, ha dejado claro que si vuelve al 'raid' es porque le apetecerá y porque "todavía podrá ganar", a la vez que reconoció que si no vuelve es porque creerá que ya ha sido "suficiente".

"Lo único que digo respecto a eso es que espero que la gente respete sea hacia un lado o hacia otro. Si quiero volver será porque me apetece y crea que todavía puedo ganar, y si decido dejarlo es porque habrá sido suficiente", declaró el bicampeón del Dakar en una entrevista a Europa Press. En ese sentido, el piloto madrileño reconoció que "alguna llamada ha habido" pero "nada concreto". "Es una decisión mía y, de momento, no he decidido nada", puntualizó un Carlos Sainz que avisó que su familia ya se lo había dicho "antes del 'raid'" sudamericano.

Además, bicampeón del mundo de rally en 1990 y 1992 con Toyota destacó la "intensidad" con la que su familia ha vivido su nuevo éxito. "Seguir un Dakar no es fácil porque las páginas a veces se cuelgan. Es difícil saber qué es lo que ocurre dentro del coche, el porqué se pierden minutos o se ganan. Ellos lo han seguido con mucha intensidad y al final han disfrutado", expresó.

"La verdad que la vuelta del Dakar ha sido fantástica, con mucho reconocimiento y agradecimiento por mi parte. Pero la página ya está pasada, no da para más. Y para mí tanto en las victorias como en las derrotas, uno no se puede recrear demasiado y tiene que pasar página rápido", añadió. Además, Sainz dejó claro a quién le dedicó la victoria y qué se le pasó por la cabeza al terminar la prueba. "No se te pasa nada, satisfacción, muy contento. Sé que había mucha gente que ha disfrutado, se ha alegrado y dedicarles la victoria a ellos, a esa gente que sabía que esto podía llegar", señaló. "En el fondo tú cuando corres es porque sabes o esperas que puedes ganar, si no, no correrías", añadió.

Preguntado por si fue un Dakar más sencillo que el de 2010, cuando se impuso por 2 minutos y 12 segundos con Volkswagen a su excompañero de equipo el catarí Nasser Al-Attiyah, Sainz comparó ambos. "El otro Dakar fue récord de diferencia mínima y este lo hemos conseguido con un mayor margen, pero era un Dakar tremendamente complicado con etapas difíciles y que podía pasar cualquier cosa", explicó.

Por último, el bicampeón del Dakar analizó la actualidad de los pilotos españoles en Fórmula 1 (Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.) y sus posibilidades de victoria en la nueva temporada. "Yo creo que hablar de victorias en Fórmula 1, tal y como está la situación, es difícil pero espero que Fernando dé un paso adelante con este motor Renault y el McLaren", valoró.

"Y respecto a Carlos, me gustaría pensar que va a estar luchando constantemente por los puntos y confío mucho en que va a ser un buen año", sentenció un Sainz que "no" cree que ambos vayan a luchar por el Dakar en un futuro.