Quesos El Pastor saca el billete para la salvación

El Quesos El Pastor consiguió ayer una victoria que le sitúa virtualmente una temporada más, la octava, en la máxima categoría del baloncesto español. Una victoria muy trabajada como se preveía frente al "eterno rival", el Bembibre que luchó hasta el final pese a que ya lo tiene todo hecho esta temporada.

No era una victoria sencilla de alcanzar y no solo por la contrastada calidad de la plantilla que dirige Paco García sino por la presión añadida que suponía la victoria lograda el sábado por el director rival de las zamoranas, el Campus Promete, en su partido contra Araski, que les complicaba bastante las cosas en caso de tropiezo ayer en el Angel Nieto.

Tal vez por ello, el Zamarat tardó en entrar en juego y acumuló desventajas que a punto estuvieron de hacer imposible su reacción. Sin embargo, el equipo naranja volvió a dejar patente la garra de la que careció una semana antes en su visita al Mann Filter, de la que salió bapuleado con toda justicia.

La directiva del Zamarat había puesto todo de su parte organizando el "Día naranja" que permitiría entrar gratis a todos los aficionados que vistiesen alguna prenda anaranjada y también a todos los jubilados. Pese a ello, y tal vez porque el partido era retransmitido en directo por la televisión regional, el Angel Nieto no convocó a tanta gente como en otros encuentros de esta misma temporada.

No importaba porque los aficionados que optaron por ver en directo el partido respondieron a las expectativas animando de principio a fin al equipo, sin importarles cómo estuviese el marcador en cada momento.

Y lo cierto es que la situación dio muchos vuelcos a lo largo de los 40 minutos. Tras un comienzo nefasto del Quesos El Pastor, llegó la reacción que fue poco a poco materializándose, y se concretó en ligeras ventajas para las zamoranas en los últimos cinco minutos.

Tras un comienzo de partido esperanzador con canastas de Nicole y Gisela tras sendos robos de balón. Pero Bembibre se mostró enormemente acertado en este primer tramo del partido, superando al Zamarat en todos los frentes. Y en solo 6 minutos, las bercianas se distanciaban a diez puntos (8-18). Eloy Doce intentó buscar la reacción de su equipo iniciando las rotaciones de su banquillo, y Diarra sumaba seis puntos consecutivos que sirvieron para poco ya que el primer cuarto se cerraba con 16-28.

La situación se complicó muchísimo tras la reanudación del encuentro ya que Bembibre, con una Brittany Brown brillantísima, se escapaba a un alarmante 17-34.

Fue el punto de inflexión en el rendimiento del Zamarat. Las zamoranas comenzaron a darse cuenta de que había que apretar en defensa y Nicole Michael asumió la responsabilidad con cinco puntos consecutivos, apoyada en una efectiva defensa en zona del equipo naranja.

En el minuto 15 el Quesos El Pastor recuperaba los diez puntos de desventaja y le endosaba el Pajariel un parcial de 10-0 que le permitió acercarse a 31-36. Pero Bembibre se recuperó del revés y no tuvo demasiados problemas para restaurar una cómoda ventaja de 38-46 para ir tranquilo al descanso.

Hasta entonces eran Nicole Michael y Maimouna Diarra, las dos jugadoras que arrastran lesiones en la plantilla, las que mejor rendimiento habían logrado con 12 puntos y 4 rebotes la americana, y 7/3 la "center" senegalesa.

No comenzaron tampoco bien las cosas para el Zamarat en la segunda parte, porque Bembibre volvía a establecer distancias de 12 puntos. Pero de nuevo se produjo la reacción naranja, de la mano esta vez de Marina Lizarazu que acercó a su equipo a un 49-50 que puso en pie a un Angel Nievo volcado con la reacción de su equipo que ahora ya veía más cerca la proeza de conseguir una de las victorias más importantes de la historia del Zamarat. Y las zamoranas tomaban la delantera en un par de ocasiones con una Nicole Michael, todavia tocada en su hombro, que aportaba su versátil juego para que el equipo siguiera escalando hacia el triunfo.

El partido se volvió loco y si las zamoranas cometían errores clamorosos, tampoco el Bembibre tenía ya claridad en sus acciones de ataque.

Sí que acertaba, sin embargo, Brown en el comienzo del último cuarto para llevar al Bembibre a seis puntos de ventaja, pero de nuevo el Quesos El Pastor supo reaccionar para retomar la igualdad.

El partido entraba en su recta final y fue entonces cuando decidió tomar la iniciativa Jelena Ivezic que había estado un tanto apagada en los últimos encuentros. Tres canastas de la alero croata permitieron al Zamarat ponerse de nuevo por delante y esta vez, no hubo errores en los instantes definitivos.

El Bembibre llegaba al final muy desgastado físicamente y ya no veía claro en tiro como antes. Por contra, el Quesos El Pastor jugó los dos últimos minutos con una enorme seriedad que hizo posible finalmente el milagro y una victoria que tiene su peso en oro.

Lla veteranía de Michael, Ivezic y Vega resultaron decisivas, pero la victoria final llegó fruto de un trabajo coral que llevó al Quesos El Pastor a doblar en rebotes a su rival, un factor decisivo en un partido muy equlibrado en el resto de estadísticas de tiro, pérdidas, recuperaciones e incluso en valoración de ambas plantillas.

Nadie parece dudar que la plaza de descenso que resta por decidir está ya adjudicaca al Campus Promete de Logroño, pero nada hay seguro mientras no se produzca la clasificación matemática. Campus Promete tan sólo tiene la alternativa de ganar los tres partidos que le faltan, contra Gernika e IDK Gipuzkoa, que luchan por entrar en el play off por el título, y en la última jornada en Salamanca, una cancha en la que hasta el momento tan sólo ha ganado el Ferrol. Por su parte, el Quesos El Pastor todavía podría ganar algún partido más, tal vez, en su visita al ya descendido Estudiantes que no conoce la victoria todavía el próximo viernes. Luego recibirá a Girona y cerrará la temporada en Ferrol.