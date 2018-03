Rosón escala dos puestos en la general y ya es 11º

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) se impuso ayer en la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático entre Foligno y Sassotetto sobre 219 kilómetros, en la que el vasco superó al polaco Rafal Majka (Bora) y al neozelandés George Bennett (Lotto-Jumbo) en los metros finales y en la que el italiano Damiano Caruso (BMC) se vistió de líder tras la avería del británico Geraint Thomas (Team Sky) y el mal día de Chris Froome (Team Sky).

Por su parte, el zamorano Jaime Rosón volvió a mostrarse al máximo nivel en la durísima etapa de ayer en la que se mantuvo con los mejores escaladores del pelotón internacional junto a Mikel Landa. Rosón entró en la meta a solo 14 segundos de su compañero en el Movistar en el puesto décimo cuarto, lo que le permite mejorar tres puestos en la clasificación general y situarse undécimo a 44 segundos del líder.

Sin embargo, el zamorano del Movistar cedió el maillot blanco ante Tiesj Benoot (Lotto), del que le separan ahora 8 segundos.

Mikel Landa supo aprovechar el ataque del colombiano Miguel Ángel López (Astana), que trató de endurecer la carrera con el trabajo de su equipo y consumó su ataque a falta de cinco kilómetros, llevándose consigo al italiano Fabio Aru (Team Emirate) y a Majka. El ritmo de los gregarios del 'cafetero' cambió los planes de un Sky que trató de proteger su liderato y la tercera posición de Froome.

Desde el pelotón perseguidor donde estuvo Jaime Rosón siempre a su lado, Landa retomó su idilio con el asfalto italiano para sumar su primer triunfo en las filas de Movistar. Sus buenas piernas le permitieron llegar a la cabeza, en la que acabó quedando rezagado López.

Después, el vasco supo mantener la calma ante la aparición de Bennett para superar cómodamente al sprint a Majka y al neozelandés, mientras Thomas luchaba por recortar diferencias tras una avería en el tramo final y Froome sufría descolgado tras no poder seguir el ritmo de los más fuertes en la subida final.

El mayor beneficiado del mal día en el Team Sky fue un Damiano Caruso que aguantó en el grupo perseguidor para acabar portando la 'maglia azzurra' de líder, en una jornada en la que uno de los corredores destacados, Tom Dumolin (Sunweb), tuvo que abandonar la carrera.

De esta forma, el italiano partirá de azul este domingo, en una quinta etapa en la que se recorrerán los 178 kilómetros entre Castelraimondo y Filottrano y que volverá a acoger un final en alto propicio para escaladores donde Jaime Rosón tendrá sus opciones para recuperar el maillot blanco y entrar en el "top ten" de la general, a la espera de la contrarreloj del lunes, un terreno poco propicio para él.

El ciclista español Mikel Landa se mostró "muy contento" de haber conseguido su primera victoria con el Movistar Team al conquistar este sábado la etapa reina de la Tirreno-Adriático y aseguró que "siempre" te "da más confianza" para el resto de la temporada.

"El equipo ha estado fenomenal y hemos demostrado que tenemos un bloque muy fuerte. Cuando quedaban menos de cuatro kilómetros he decidido tirar hacia adelante porque si salía mal siempre teníamos a Rosón detrás y me ha salido perfecto. Esta victoria me confirma que voy por el buen camino", analizó Landa.

"Ya sabía que estaba en buena condición, pero siempre es importante y conseguir un éxito como este tan pronto siempreayuda para que todo vaya mejor. La primera victoria con un equipo nuevo siempre te da más confianza", añadió el de Murguía.

Además, el vasco recordó que en este caso "es todavía más especial". "Por ser aquí, en casa de mi amigo Michele Scarponi. El gesto al cielo era para él. Siempre está con nosotros y siempre le recordaremos. *La general? Habrá que pelear hasta el final, pero de momento vamos a pensar día a día", finalizó.

