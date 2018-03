Mouriño: "Cada partido que resta es una final"

"Todos los partidos que nos quedan a nosotros son finales". Así de claro habló en rueda de prensa Gastón Mouriño sobre el final de temporada que tiene por delante el MMT Seguros. Un conjunto, el zamorano, que tratará de hacerse "fuerte en defensa" para ganar este mismo sábado la primera de esas finales frente a BM Benidorm.

Mouriño no ocultó la relevancia que tendrá el choque frente a los alicantinos, mayor aún dadas las victorias el pasado fin de semana de varios de los rivales directos del conjunto pistacho. "Si, después de lo visto el fin de semana y lo que pasó en León, este fin de semana es muy importante para nosotros", aseveró, apostillando: "Tenemos la obligación de hacernos fuertes en casa este fin de semana para conseguir los dos puntos en juego".

El pivote mantuvo en su mente esa ida de fortaleza que necesita de aquí al final de temporada su equipo, especialmente en casa donde cada punto en juego cobra aún más relevancia. "Todos los partidos que nos quedan son finales, eso está claro, y mucho más jugar en casa. Aquí en casa hemos jugado buenos partidos y nuestra gente apoya mucho, nos ayuda a empujar, por lo que tenemos que tratar de sumar siempre ante ellos", comentó.

En cuanto al estado en el que llega el MMT Seguros al envite con BM Benidorm, Mouriño afirmó que el equipo se encuentra contento por la imagen dada frente a Ademar de León, aunque los jugadores no acabaron plenamente satisfechos de su rendimiento. "La imagen fue buena, sobretodo en la segunda mitad, y por eso estamos contentos. En ese tiempo se hicieron bien las cosas, aunque sabemos la primera no fuera de lo mejor. Todos teníamos claro lo que es León pero nosotros vamos a competir ante todos los rivales, por lo que no salimos muy contentos del partido. Todos pensamos que podíamos haber hecho algo más".

Ese poco que faltó para acabar de regresar del Palacio de los Deportes sin el sinsabor que produce la derrota o un mal primer tiempo es el que tanto Mouriño como sus compañeros están dispuestos a poner sobre la pista del Ángel Nieto este fin de semana. Un esfuerzo extra que estará centrado, principalmente, en "plantear una defensa muy sólida, tanto sobre los buenos lanzadores que tiene BM Benidorm como en el pivote, donde también tiene jugadores de referencia". Una entrega atrás, en portería propia, necesaria para poder "tratar de correr y atacar sin que puedan colocar la defensa o hacer cambios".

De cara a ese plus que el MMT Seguros tiene que poner el sábado sobre el 40x20, el pivote argentino declaró que confía en el trabajo que día a día está realizando el equipo. Una labor que ha permitido tanto a él como al resto de los jugadores de García Valiente, evolucionar notablemente desde principio de temporada. "Estamos en un buen momento y, obviamente, eso es fruto del trabajo del día a día, de cada entrenamiento. En mi caso, yo trato de esforzarme al máximo en cada partido y en cada sesión para dar cada día una mejor cara", indicó. Un mejoría que podrá volver a demostrar el mañana.