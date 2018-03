PSG vs Real Madrid, Champions League: El campeón defiende su ventaja ante un rival desesperado

El Real Madrid intentará hacer valer este martes (20.45 horas/Antena 3) en el Parque de los Príncipes el positivo 3-1 que logró en el Santiago Bernabéu hace tres semanas para dejar fuera al Paris Saint-Germain francés y proseguir su camino en la Champions League, su tabla salvavidas de esta temporada y en la que no cae antes de semifinales desde la temporada 2009-2010. [Sigue el partido en directo].



El equipo madridista sacó un valioso botín el pasado 14 de febrero, donde remontó el tanto inicial de Adrien Rabiot y con dos goles en los minutos finales dio el primer golpe en la eliminatoria estrella de estos octavos de final del máximo torneo continental. Ahora, deberá sobrevivir a la exigencia que le someterá su rival, eterno candidato y mermado en teoría por la baja de Neymar, su principal estrella.



Futbolistas del club francés como Rabiot y Areola se unieron ayer a los ultras del PSG en el recibimiento que éstos tributaron a los jugadores a su llegada al hotel de concentración, un acto presidido por una pancarta ofensiva de los radicales hacia el club blanco con la inscripción 'Puta Madrid'. Asimismo, los seguidores corearon durante varios minutos este mismo grito. El PSG ha difundido varios vídeos en el que apela al empuje de su afición, grabaciones enfocadas principalmente en sus ultras, que cuentan con un problemático historial:





PSG ultras welcoming #RealMadrid Outside their hotel

This is how u Welcome ur Guests Paris???

The louder u will be...The quieter u will be made

CALMA CALMA#HalaMadrid#PSGRMA #PSGREAL #PsgRealMadrid pic.twitter.com/yqTyNvLhse